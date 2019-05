Nu droppes Forældreintra: Aarhusiansk skole går forrest

I mange år har Skole- og Forældreintra vakt frustrationer og ligefrem fået skyld for at stresse forældre.

Det bliver der rådet bod på i fremtiden. Efter sommerferien bliver platformen nemlig skiftet ud med det nye, enorme IT-system, Aula.

Den nye afløser havde dog allerede i dag, mandag, første skoledag på Elsted Skole ved Aarhus. Skolen har nemlig siden januar fungeret som testskole på det nye system, og mandag var de nu klar til at lade Aula se dagens lys på skolen for første gang.

- Det er meget spændende at være en del af det nye system og være tæt på udviklingen af Aula. Og det har også givet anledning til at se på, om vi følger de værdier, vi synes, er vigtige, siger skolelederen på Elsted Skole, Mette Søberg til TV2 ØSTJYLLAND.

Mandag havde Elsted Skole ved Aarhus minipremiere på det helt nye system, Aula. Foto: TV2 Østjylland

Håber kommunikationen vil blive lettere

Skole- og Forældreintra har efterhånden ti år på bagen, og i de knap ti år har platformen fået meget kritik af forældrene.

- Vi har blandt andet fået meldinger fra forældre, som lød på, at Forældreintra var blevet en jungle at finde rundt i, og at det var svært at finde informationer om lektier og de ture, som eleverne skulle på, siger skoleleder Mette Søberg.

De problemer håber skolen, at Aula vil rydde af vejen. De håber også, at det nye system helt generelt vil gøre den daglige kommunikation lettere.

- I det gamle system var der mange muligheder for kommunikation. Her er der ikke så mange muligheder, så det gør forhåbentlig, at vi får en nemmere kommunikation, siger Mads Bach Leiszner, der er skolelærer på Elsted Skole.

Sammen med Odder Kommune er Aarhus Kommune en ud af fire pilotkommuner, der skal teste Aula, inden det efter sommerferien erstatter Skole- og Forældreintra landet over.

- Det er jeg glad for. Det betyder, at vi forhåbentlig har et forspring, når det store system bliver rullet ud. Og så er der jo nogen, der skal gå foran og teste til fordel for de andre skoler i Danmark, siger Thomas Medom, der er Rådmand for Børn og Unge i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Aula er også til vuggestuer og børnehaver

Aula skal desuden bruges af pædagoger og forældre i vuggestuer og børnehaver i mindst 95 kommuner fra 2020. Det fortæller vicedirektør i kommunernes it-fællesskab Kombit Poul Ditlev Christiansen.

- Som forælder betyder det, at man vil kunne kommunikere i den samme app, fra man har sit barn i daginstitution, til det går ud af 10. klasse i folkeskolen.

- Det skulle gerne gøre det nemmere at planlægge i hverdagen, siger Poul Ditlev Christiansen, som er ansvarlig for Aula.

Kombit regner med, at Aula får mere end to millioner brugere fra i alt 4200 skoler og dagtilbud.

- Der er ingen tvivl om, at det bliver den it-løsning med flest daglige brugere, som vi har kørende i kommunerne, siger vicedirektøren.

- Løsningen er enkel og simpel at anvende, så alle forældregrupper får de bedste muligheder for at understøtte deres børns læring og trivsel i det daglige, siger han.