Nu bliver historisk folkeskole til fremtidens foreningshus

I over 100 år var bygningen et sted, hvor små og store skolebørn kom og blev klogere på dansk og matematik. Men fra den 9. oktober bliver den gamle Fjordsgade skole i Aarhus til et nyt forenings- og fritidshus.

Idéen er, at huset skal indrettes, så man kan bruge det, uanset om man er til boksning, yoga eller E-sport.

- Huset skal ikke være booket 100 procent på forhånd. Det skal være muligt at komme udefra og få fat i et lokale. Vi ser det som en mulig rugekasse for foreninger, som ikke har deres eget sted endnu, siger Anna Hassel, der er arkitekt hos Lokale og Anlægsfonden, til TV2 ØSTJYLLAND.

Sådan kan det komme til at se ud, når den gamle Fjordsgade skole omdannes til forenings- og fritidshus.

Huset på Ingerslevs Boulevard bliver også samlingssted for de brugere og foreninger, der tidligere har benyttet den nu nedrevne Sct. Annagades Skole.

- Der mangler foreningslokaler i Aarhus, og det her er et bud på at tilbyde noget tidssvarende til alle borgere. For mange vil det nok også være et velkomment alternativ til kælderen, lyder det fra Anna Hassel.

Læs også Populær skole nødt til at udvide igen: Her ønsker flere at gå

Det skal stadig summe

Da huset netop skal kunne bruges af mange - med mange forskellige interesser - vil der være en klar opdeling af rummene, så nogle rum kan bruges af flere forskellige grupper, mens andre rum vil henvende sig til mere specifik brug som for eksempel motorik, e-sport og kreative aktiviteter.

Der skal også være et cafémiljø, hvor man kan mødes over en vand eller en kaffe og udveksle idéer og erfaringer.

- Det skal være et sted i udvikling, så det ikke nødvendigvis ser ud på samme måde som i dag om fem år, siger Anna Hassel til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Lokalsamfund danner ring om skole: Det handler om sammenhold

Hun er fuldt ud bevidst om den historie, der er i og omkring den gamle Fjordsgade skole i Aarhus.

- Det er et sted, som findes i rigtig mange aarhusianeres bevidsthed. Det er et centralt punkt i rigtig mange menneskers personlige historie. Det er en særlig bygning i byen, som er blevet tilovers, og jeg håber, at huset i Fjordsgade snart vil summe lige så meget, som det altid har gjort, siger Anna Hassel til TV2 ØSTJYLLAND.

Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 1.750.000 kroner.

Læs også Folkeskoleforslag gør det sværere at forkorte skoledagen