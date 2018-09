Brrr: Nu bliver det koldere i Østjylland

Det er ikke mange dage siden, at vi oplevede sommerligt vejr med et stykke over 20 grader, men nu skal vi til at vænne os til det mere kølige. I hvert fald om natten.

For natten til tirsdag ser ud til at blive en kold omgang, og tirsdag morgen vil temperaturen flere steder være ned til fire grader.

Prognose for tirsdag morgen klokken 7.

- Tirsdag morgen er der risiko for, at der kan være lidt rim i græsset rundt omkring. Det er især fra Randers-kanten, videre ned mod Silkeborg-området og til vest for Horsens. Der kan være rim i græsset, og der kan være frost på bilruderne rundt omkring, siger Anders Brandt fra TV 2 Vejret.

Han fortsætter:

- Men i løbet af de sene morgentimer og først på formiddagen kommer solen til at skinne, og det bliver en flot dag til at starte med.

Ud på eftermiddagen kommer der flere skyer fra vest, og temperaturen kommer op på 13-14 grader.

Onsdag og torsdag vil der være perioder med regn, lige som vinden frisker lidt op.

VIDEO: Her kan du se den østjyske vejrudsigt for de kommende dage.

Natten mellem fredag og lørdag får temperaturen endnu et hak ned og kommer til at danse på grænsen til nattefrost. De foreløbige prognoser peger på, at temperaturen kommer ned på 1 grad.

Både fredag og lørdag tegner dog til at blive solrige dage med temperaturer på 10-13 grader i Østjylland.