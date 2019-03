272.000 danskere kan i fremtiden se Superliga-fodbold gratis

Fodboldens Superliga kan igen bryste sig af at have en hovedsponsor. Den hedder fra dags dato 3F, og de næste fire sæsoner kommer Danmarks bedste række til at hedde 3F Superliga.

Hverken 3F eller Divisionsforeningen ønsker at udtale sig om de økonomiske aspekter i aftalen, men ud over at der kommer flere penge i kassen, forventer man at kunne booste rammerne til ligakampene.

Læs også Tidligere AGF'er stopper karrieren til sommer

Således vil alle 3F-medlemmer - der var 272.628 medlemmer per 1. januar 2019 - få gratis adgang til kampene.

- Dermed kommer vi til at lave et helt unikt samarbejde om at udvikle og bidrage til stemningen og rammerne omkring kampene, siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen.

Det eneste, de selv skal betale for, er den varme pølse og drikkevarerne. Claus Thomsen, direktør, Divisionsforeningen

3F's forbundsformand, Per Christensen, uddyber her, hvordan det kommer til at fungere.

- Fra næste sæson kan alle medlemmer af 3F derfor hente en billet til alle de kampe, de har lyst til, samt købe en ledsagerbillet med rabat. Det eneste, de selv skal betale for, er den varme pølse og drikkevarerne, siger Per Christensen i en pressemeddelelse.

AC Horsens-fans på plads på AGF's hjemmebane, Ceres Park. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Positiv effekt på tilskuertallet

Claus Thomsen tør dog ikke sætte tal på forventninger om tilskuerfremgang.

- Det er svært at sige noget om forventningerne, udover at det har en positiv effekt på tilskuertallet, og det har det selvfølgelig, når nogen engagerer sig i kampene hver weekend.

- Vi ved også, at kommer der flere på stadion, vil der komme endnu flere på stadion. Det er måden, det virker på, siger Thomsen.

Efter at Alka sidste sæson stoppede som hoved- og navnesponsor, har ligaen ikke haft en sådan.

Men hvad betyder det rent økonomisk, at ligaen igen har en hovedsponsor?

- Det betyder selvfølgelig altid noget, for i sidste ende går pengene jo tilbage til klubberne og til fodbolden på banen, så det bidrager til fodbolden. Derfor er det vigtigt at have en sponsor, der engagerer sig.

Læs også Folk vælter igen til fodbold i Superligaen

Hvad har det haft af konsekvenser, at Superligaen i denne sæson ikke har haft en hovedsponsor?

- Det har selvfølgelig haft en økonomisk konsekvens, men klubberne imellem har der været en enighed om at have tålmodighed om at finde den helt rette sponsor til at træde ind i superligafællesskabet, siger Thomsen.

Superligaens gruppespil står for døren, og derfor begynder kampen nu for alvor om at undgå nedrykningskampene i landets bedste fodboldrække. Få seneste nyt i ugens 'Skipperligaen Update' nedenfor: