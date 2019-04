Nu blæser varm luft mod Danmark - kan ende med torden

Det kølige og solrige vejr, som har ligget over Danmark de seneste dage, er nu afløst af lunere og mere ustabil luft, som i løbet af onsdagen kan give os mere regn – og i eftermiddag og i aften måske også torden.

Det er et lavtryk ved De Britiske Øer, der nu styrer vores vejr. Det sendte tirsdag aften og nat en varmfront op over Danmark, som flere steder har givet lidt regn.

Prognose for onsdag klokken 14: Varm luft strømmer fra sydøst op over Danmark. Foto: TV2 VEJRET

Den har nu sørget for, at vi onsdag ligger inde i en lun luftmasse, hvor luften kommer direkte fra den sydøstlige del af Europa.

På grænsen til køligere luft over den vestligste del af Europa er der dannet en markant frontzone, der giver regn og stedvis torden. Dele af denne frontzone skal i løbet af onsdagen op over Danmark.

Lun forårsluft kan give 15 graders varme

Først på dagen kan der stedvis falde lidt regn, men solen kan også stedvis komme til at skinne gennem huller i det ellers tunge skydække, der hænger over Danmark.

Temperaturprognose for onsdag klokken 16. Foto: TV2 VEJRET

I den lune luftmasse vil temperaturen i løbet af dagen nå forårsagtige højder, og flere steder vil temperaturen nå op mellem 12 og 14 grader. Stedvis kan man i den sydlige del af landet få op til 15 graders varme.

Regn og kraftige byger i eftermiddag og i aften - og måske også torden

I løbet af eftermiddagen kommer der mere udbredt regn op fra Nordtyskland, som breder sig op over den vestlige del af landet. Ifølge de seneste prognoser er det især i Jylland, man skal finde paraplyen frem.

Prognose for onsdag klokken 16: Regn og byger kan falde over den vestlige del af landet. Foto: TV2 VEJRET / Grafik

Sidst på eftermiddagen og først på aftenen vil mere ustabil luft nå frem til os fra syd, og det kan især i den sydvestlige del af landet give anledning til, at der kan komme kraftige byger, som lokalt kan give store mængder regn.

Følg onsdagens regnvejr på radaren

TV 2 VEJRETs prognoser har lokalt mellem 10 og 15 millimeter regn til at falde i forbindelse med de kraftigste byger.

Der er en lille risiko for, at bygerne i den sydvestlige del af landet kan blive så kraftige, at de kan være med torden.

Prognose for onsdag klokken 20: Kraftige byger kan dannes over den sydvestlige del af landet Foto: TV2 VEJRET / Grafik

Måske op til 17 grader i morgen

I morgen vil vi fortsat ligge inde i den varme forårsluft, og her ser fronterne ud til at holde sig på behørig afstand af Danmark og give overvejende solrigt vejr med temperaturer, der kan nå helt op mellem 15 og 17 grader.

Sker det, er der torsdag udsigt til årets hidtil varmeste dag.

I lørdags nåede temperaturen i København 16,7 grader.