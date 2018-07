Nu åbner omdiskuteret torv i forvandlet udgave

Et af landets mest debatterede torve har gennem den seneste tid oplevet en forvandling. Mandag åbner det så officielt op med bænke, cykelstativer og nye toiletter.

Der er naturligvis tale om Klostertorvet i Aarhus, som efter kommunens plan gerne skulle fremstå mere lys og indbydende fremover. Tidligere har man også fjernet de fire busskure, som har været et yndet tilholdssted for især hjemløse aarhusianere.

Vi har lyttet til de handlende på Klostertorvet, som var frustrerede over situationen på torvet. Kim Gulvad Svendsen, Aarhus Kommune

- Vi har lyttet til de handlende på Klostertorvet, som var frustrerede over situationen på torvet. Det er klart, at vi ikke løser alle udfordringer ved at fjerne busskurene og ombygge torvet. Vi tror dog på, at et lysere, mere åbent og indbydende byrum er et vigtigt skridt på vejen for at understøtte de sociale tiltag, som lige nu også er i gang i området, siger Kim Gulvad Svendsen, driftschef i Teknik og Miljø, i en pressemeddelelse.

Sat hegn op for de hjemløse

Debatten om Klostertorvet blussede for alvor op igen onsdag, da en udlejer havde valgt at sætte et hegn op på en af de trapper, som de udsatte borgere ellers plejede at bruge.

- Vi laver et hegn, så de hjemløse ikke kan sidde på trappen og helt op ad ejendommen. De kan sommetider være 15-20 stykker og fylder hele fortovet, sagde Jens Søe ved den lejlighed til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge ham samles udsatte aarhusianere op til flere gange om dagen på fortovet foran Klosterport 9 og 9b.

Jens Søe mener også, at der ofte bliver slæbt madrasser og stole hen foran ejendommen.

Opgangen foran Klosterport. Ifølge en lejer er der nattefest hver anden nat. Foto: Privatfoto

Kan ikke få nattero

- Det gør jo, at lejerne ikke kan få deres nattero, fordi de er her på alle tider af døgnet, lød det fra ham.

Derudover er urin, afføring, tomme flasker og madrester ifølge udlejeren også hverdagskost foran bygningen.

Det gør jo, at lejerne ikke kan få deres nattero, fordi de er her på alle tider af døgnet. Folk står og pisser op ad kælderdøren og op ad vinduerne Jens Søe, udlejer

- Folk står og pisser op ad kælderdøren og op ad vinduerne, lød det fra Jens Søe.

Han har i flere år forsøgt at råbe byrådet og politikerne op.

- De gør ingenting, så vi er simpelthen nødt til at gøre noget. Ellers bliver lejerne mere utilfredse, end de er i forvejen, siger Jens Søe.

Urin, afføring, flasker og affald foran bygningen og i kældernedgangen har fået en ejer af en udlejningsejendom i Klostergade til at sætte et hegn op.

Hegn eller flytning ikke løsningen

Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Kristian Würtz (S), mener ikke, at et hegn eller en flytning af de udsatte er løsningen. Der skal en større masterplan til.

Masterplanen skal blandt andet være med til at fastholde hjemløse i deres bolig og bringe dem tættere på arbejdsmarkedet, og eksisterende tilbud til de hjemløse skal forstærkes og nye udvikles.

00:25 VIDEO: I maj 2018 blev de sidste busskure på Klostertorvet i Aarhus fjernet. Videoen er fra 11. april 2018. Luk video

- Vi skal have et hovedfokus på at få knækket den kurve. Der bliver flere hjemløse i Aarhus, og der bliver især flere unge hjemløse i Aarhus. Det sker samtidig med, at vi har en by, der buldrer derudad, hvor de fleste har det fremragende. Det skal vi have gjort noget ved, sagde Kristian Würtz torsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Er ikke nok med fysisk forvandling

Første skridt på vejen er så blandt andet forvandlingen af de fysiske omgivelser på torvet.

Umiddelbart modtages forandringerne positivt hos de handlende, om end de slår fast, at det ikke er nok.

- De fysiske forandringer vil uden tvivl give mere ro på Klostertorvet. Det er dog vigtigt at sørge for, at vi ikke blot flytter problemerne et andet sted hen. Vi håber, at de igangværende sociale tiltag kan bidrage til yderligere forandringer, siger Claus Broberg, restauratør hos CANblau og talsmand for de erhvervsdrivende på Klostertorvet.

Et mindre hjørne af Klostertorvet vil fortsat være spærret af indtil slutningen af næste uge.