November i en nøddeskal: Gråt vejr igen, igen, igen

Efteråret har for alvor fået fat i det danske vejr, og det vil man også kunne mærke, hvis man bevæger sig uden for hjemmets fire vægge i dag.

Fra morgenen er det ganske tåget, og resten af dagen fortsætter det med gråvejr og skyer. Hvis man er heldig, kan man i momenter opleve en smule solskin.

- Jeg kan ikke afvise, at det et enkelt sted lige kommer til at dryppe lidt, men mere bliver det heller ikke, siger Jens Ringberg, vejrvært på TV2 Vejret.

Op af dagen bliver det igen mere skyet, og temperaturen svinger omkring en 11-12 grader.

Våd weekend i vente

Fredag kommer formentlig til at minde om torsdag med skyet og tørt vejr det meste af tiden, men her får østjyderne formentlig lidt mere regn end torsdag.

Og når vi så når til weekenden, ser det bestemt ikke lovende ud for dem, der ikke står på spring for at hoppe i vandpytter. Både lørdag, søndag og mandag kan vi ifølge TV2 Vejrets prognoser se frem til regn især om morgenen og aftenen.

- Mandag ser altså ud til at blive en meget våd affære, siger Jens Ringberg.