Northside afslører de første navne: Bon Iver på plakaten

De første navne til den 10. Northside er på plads.

Her er blandt andet tre internationale hovednavne på plakaten. Det er Bon Iver, Major Lazer og The Streets.

De får følgeskab af The Minds of 99, Lydmor og Cautious Clay.

Bon Iver har siden Northsides' begyndelse været et af de mest ønskede navne for både publikum og arrangører.

- Da Bon Iver lavede sit første album, var der en god historie om, at han sad ude i en hytte i en skov og skrev om sin ekskæreste. Siden har han udviklet sig, og han har bare nogle fantastiske sange, siger talsmand for Northside, John Fogde, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Politiet gør status efter Northside: Folk har opført sig rigtig pænt

Mange henvendelser på The Streets

Bon Iver har ikke givet ret mange koncerter i Danmark.

- Derfor er vi sindssygt lykkelige for, at han kommer til Aarhus. Vi har været tæt på før, men han turnerer ikke ret meget. Nu er det endelig lykkedes, siger John Fogde.

Mike Skinner fra The Streets. Foto: Benoit Tessier Ritzau - Scanpix

Også The Streets er et af de navne, som talsmanden er rigtig stolt af at kunne præsentere.

- Ham har folk også efterspurgt. Da vi flyttede til Ådalen i 2011, var han det største hovednavn. Da han sidste år efter en pause begyndte at røre lidt på sig, fik vi mange henvendelser, om vi ikke kunne få Mike Skinner til Aarhus, siger John Fogde.

Særlig plads i publikums hjerter

Også The Minds of 99 er gengangere på Aarhus-festivalen.

Niels Brandt fra The Minds of 99. Foto: Anne Bæk / Ritzau Scanpix

- Det band har en helt særlig plads i de trofaste Northside-gængeres hjerter. Det er noget med den måde, som bandet går til koncerterne på. Første gang de spillede på Northside optrådte de på vores mindste scene og var ikke særlig kendte. Alligevel leverede de bare varen, siger John Fogde.

Det band har en helt særlig plads i de trofaste Northside-gængeres hjerter. John Fogde, talsmand, Northside Festival

2019-udgaven af Northside foregår den 6.-8. juni i Ådalen i Aarhus.

- Vi mangler stadig cirka 35 navne, så der er lang vej hjem. De er langt fra booket endnu allesammen. Men vi er kommet godt fra start, siger John Fogde.