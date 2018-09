Norske studerende: I hygger mere med øllene end os

I dag afholdes der et studiestartsarrangement i Mølleparken i Aarhus. Her kunne man komme og hygge sig med en masse andre studerende, øl, mad og musik.

To af dem, som var mødt op til arrangementet, var Henrik Turvynd og Joakim Johannessen, som begge netop er flyttet til Aarhus fra Norge for at studere.

- Jeg kommer jo fra Norge, så jeg har ikke nogen venner her, så jeg er interesseret i at få nye bekendtskaber og opleve nye ting, siger Henrik Turvynd til TV2 ØSTJYLLAND.

Hans landsfælde Joakim Johannessen er også kommet for det sociale. Han holder allerede af sin nye studie by.

- Byen er fantastisk, der er rigtig mange unge mennesker her, og det er meget kulturelt der sker, og der er altid noget at finde på, siger han.

Studenterhus Aarhus står bag arrangementet, og det har været væsentligt for dem at få de studerende til at være en del af festugen.

- Jeg synes, at de studerende skal være med i festugen på en anden måde, end bare som brugere. Det er en platform, hvor man kan vise, hvad de bidrager med, siger hun.

De unge samledes i rundkredse, mens musikken spillede fra scenen.

Vigtigt at åbne op

For Studenterhuset er det vigtigt, at alle borgerne kan få lov at opleve, hvordan livet som studerende er.

- Det er ikke alle århusianere der kommer på en uddannelse til hverdag, det er en måde at åbne op og fejre, at de studerende er så stor en gruppe af befolkningen, det er en sjettedel af Aarhus, der er studerende, siger Anne Thorø.

For de ny tilflyttede drenge er det særligt én ting, som de har bemærket ved den danske kultur.

- Den største forskel er jeres øl, det er rigtig sjovt, i hygger jer mere med jeres øl, end vi gør i Norge, og priserne på mad eller priserne generelt, siger Henrik Turvynd.

Og Joakim Johannessen bakker ham op:

- Man kan drikke øl hvor som helst på grund af prisen. Så jeg er vældig glad for min studieplads, siger han.

