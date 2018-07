Nordjysk storbrand skabte fæl lugt på Djursland

Mange borgere på Djursland undrede sig onsdag aften meget over, at der lugtede af røg. For der var ingen store brande i området. Årsagen skulle findes mange kilometer nordpå.

Ved Dokkedal sydøst for Aalborg startede en meget voldsom og omfattende markbrand nemlig ved 14.30-tiden, og har siden raseret et areal på 50 hektar.

Det lugtede fælt af røg helt ind til lidt over midnat. Per Øxenholt, borger på Djursland

- Det lugtede fælt af røg helt ind til lidt over midnat. Ved Øster Hurup (syd for branden, red.) har jeg en bekendt, der tog et billede, hvor man kunne se røgen trække syd over, fortæller Per Øxenholt til TV2 ØSTJYLLAND.

Han arbejder som fotograf og tager ud til mange brande i øjeblikket. Derfor fik han også en del henvendelser fra folk, der ville høre, hvor på Djursland det brændte, siden det lugtede af røg.

- Vi var også til markbrande i går på Djursland, men ingen af dem var så voldsomme, at det kunne give lugten. Så den stammede altså fra Dokkedal, siger Per Øxenholt.

60-70 brandmænd på job i nat

Han har hørt om, at det lugtede i blandt andet Fjellerup, Kolind, Grenaa og Pindstrup.

På Facebook skriver mange da også om deres oplevelser med røglugt onsdag aften.

Bekymringen er, hvorvidt ilden kan arbejde sig under de grøfter og starte brande op i helt nye arealer. Lars Bjørndal, Nordjyllands Beredskab

Branden i Dokkedal har haft 60-70 brandmænd i sving hele natten, og branden, der dog nu er under kontrol, fortsætter med at skabe problemer torsdag.

- Jorden herude er en højmose, så der er usandsynligt meget spagnum under muldjorden. Det brænder rigtig langt nede, siger beredskabschef i Nordjyllands Beredskab, Lars Bjørndal, til Ritzau.

Ifølge ham er risikoen med en underjordisk brand, at flammerne igen får fat over jorden.

Skal sikre vand til området

- Arealet herude er omgivet af nogle temmelig dybe grøfter på et par meter. De plejer at være fyldt med vand. Det er de lige knap i øjeblikket.

- Bekymringen er, hvorvidt ilden kan arbejde sig under de grøfter og starte brande op i helt nye arealer, siger beredskabschefen.

Ifølge Lars Bjørndal er udfordringen torsdag formiddag i første omgang at sikre en stabil vandforsyning til området. Samtidig skal der rekvireres køretøjer, som kan begå sig i terrænet.

- Vi har gang i traktorer, der skal bryde jordskorpen, så vi kan få vandet ned og virke. Vi har også nogle traktorer med gyllevogn, som kan køre overalt i området, siger Lars Bjørndal.

Han oplyser, at det på intet tidspunkt har været nødvendigt at evakuere folk i området.