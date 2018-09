Nordic Seaplanes flyver festugen til København

Københavnerne skulle ikke snydes, da Aarhus Festuge fredag blev skudt officielt i gang, det mente Nordic Seaplanes.

Den lille Aarhus-virksomhed, der lever af at fragte kunder fra den jyske til den sjællandske hovedstad med vandflyver, benyttede anledningen til at give den gas på ankomstpladsen ved Langelinje.

Københavnerne skal også smage Festugen

Her var der jazz, gin og tapas til passagerer, der skulle både den ene og den anden vej.

- Vi holder fredagsbar i København, nu er det jo festuge i Aarhus og det skal de da også smage herovre. Så vi har sendt en delegation af jyder herover, forklarer direktør og kaptajn Lasse Rungholm.

Vi er bare nogle festoriginaler, der synes det er sjovt at flyve, og så skal alle de have lov at være med. Lasse Rungholm, direktør og kaptajn, Nordic Seaplanes

Forsinket fødselsdagsfejring

Og festugen er ikke den eneste undskyldning for at feste. Nordic Seaplanes har også en to års fødselsdag i bagagen, som blev overset lidt på den sjællandske side af vandflyverruten.

- Vi holdt to års fødselsdag i Aarhus for et halvt år siden, men vi fik ikke rigtig gjort noget i København, så nu kan vi slå to fluer med et smæk, siger direktøren.

Overvejer endnu et fly

Nordic Seaplanes har, siden etableringen i 2014, på kort tid, sikret sig en positiv drift og overvejer nu at anskaffe endnu et fly, for at kunne få en mere heldækkende fartplan.

