Nordens største madfestival har vokseværk

Nordens største madfestival - Food Festival - på Tangkrogen i Aarhus har vokseværk.

Madfestivalen, der løber af stablen i disse dage, har udvidet og er gået fra 45.000 m2 til 50.000.

Læs også Grenaas tangchips tager madfestival med storm

Det betyder også, at man har udvidet fra 13 til 15 forskellige områder, som hver sætter fokus på forskellige ting i madkulturen. Man finder for eksempel 'korn og søde sager', 'nordiske dråber' og 'planteriget'.

- Og så er vi også gået fra at have 250 forskellige kokke, landmænd og producenter til at være langt over 300 i år, siger direktør Anna Lund.

Hjælp med at udvikle fødevarer

Et af områderne handler om innovation.

- Alle vores gæster kan komme herned og være med til at udvikle nogle produkter, der ikke er kommet på markedet endnu. Vi har producenter, som gerne vil have feedback: Duer emballagen? Er prisen rigtig? Så på den måde kan gæsterne være med til at udvikle de enkelte produkter, siger Anna Lund.

02:39 VIDEO: Her kan du høre Anna Lund fortælle mere om madfestivalen. Luk video

Sidste år besøgte 31.000 gæster Food Festival, og på trods af meget regnvejr i år håber arrangøren, at mindst lige så mange lægger vejen forbi madfestivalen, der har fokus på dansk og nordisk mad.

Læs også Arla: Mælkedebatten er skinger. Veganer: Vi søger ægte videnskab

- Gæsterne finder ud af, hvor meget vi kan inden for fødevarer i Danmark. Når de kommer rundt på pladsen hører de fortællingerne om de enkelte produkter, og så får de måske præference for de nordiske produkter. Så i stedet for at vælge en fransk bourgogne-vin, vælger de måske danske specialøl næste gang, de skal gæster, siger Anna Lund og tilføjer.

- At folk får præferencer for de nordiske produkter betyder, at hele fødevaremarkedet flytter sig.

Flere end 300 forskellige producenter viser deres produkter frem til madfestivalen.

Tangchips fra Grenaa

Et af de produkter, der er med på årets festival er tangchips fra Grenaa.

- I hver pose er der minimum 80 gram ferskhøstet blæretang. I to af varianterne er der tilført en lille smule spirulina. Næsten halvdelen af det består af alger, siger Heine Max Olesen, der er direktør i Seaman Chips.

00:57 VIDEO: Arrangøren forventer, at 31.000 gæster vil lægge vejen forbi madfestivalen i år. Luk video

Virksomheden Seaman Chips har kun solgt deres snacks i en måneds tid men forventer, at der er et stort marked for deres tangchips.

- Vi kommer med en sundere udgave af noget, som folk virkelig craver efter, siger Heine Max Olesen.

Madfestivalen på Tangkrogen i Aarhus varer til og med søndag.