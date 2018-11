Nordens bedste klatrere samlet i Gellerup

Nordens bedste sportsklatrere rykkede i dag ind i Aarhus Klatreklubs lokaler i Gellerup.

- Det er den største begivenhed, vi nogensinde har været med til. Og jeg tror også, at det er den største begivenhed i dansk klatrehistorie, siger formand for Aarhus Klatreklub, Asger Eller til TV2 ØSTJYLLAND.

Klubben er vært for det nordiske mesterskab i klatring, der er en nichesport i vækst.

- Det fede er, at man både træner det mentale og styrken. Det er ikke bare sådan, at man kun skal have styrke. Man skal også have meget teknik. Man kan ikke komme og have trænet helt vildt meget og så gå på op en væg og være god, siger Gaia Toft fra Aarhus Klatreklub.

Tilfreds medaljehåb

Hun var en af dem, der lørdag dystede om at klatre højest og hurtigst op ad væggen. Til det seneste nordiske mesterskab fik hun en podieplads, så hun har noget at leve op til.

- Hun er vores store medaljehåb. Vi krydser fingre for, at det går hende godt siger Asger Eller.

Efter kvalifikationsrunden lørdag, så det også ud til, at Gaia Toft har gode chancer for at gentage successen.

- Jeg synes, at det gik godt, og overordnet er jeg tilfreds. Jeg regner lidt med at komme i finalen. Det håber jeg i hvert fald på, siger Gaia Toft.

Gaia Toft fra Aarhus Klatreklub deltog i dag i de nordiske mesterskaber i klatring.

Enkle regler

Der er tilmeldt 84 klatrere fra hele Norden til mesterskabet.

Selve konkurrencen går ud på, at hvert greb på væggen har et nummer. Så gælder det om at klatre så højt op som muligt – helst helt op til toppen og så hurtigt som muligt.

- Dommerne sidder så og tæller, hvor mange greb klatreren kommer op, siger Asger Eller.

Kommer to klatrere op til samme greb, er det tiden, der er afgørende. I løbet af weekenden er der to kvalifikationsrunder og så en finale.

