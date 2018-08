Efter dødsbrand: Norddjurs vil sikre plejecentre

Tre ældre kvinder mistede livet, da der udbrød brand på et plejecenter i Allingåbro den 3. august.

Nu vil Norddjurs Kommune lave en gennemgang af alle plejecentre for at minimere risikoen for, at der sker et lignende tilfælde.

- Nu har vi fået erfaringer fra det, der er sket her – på godt og ondt, fortæller sundheds- og omsorgschef i Norddjurs Kommune Søs Fuglsang.

Der er intet, som tyder på, at der er sket fejl i forbindelse med branden på plejehjemmet Farsøhthus i Allingåbro.

- Sådan en situation gør, at vi ser på, om vi har gjort, hvad vi skulle, og kunne vi gøre det på et endnu bedre plan fremadrettet, siger Søs Fuglsang til TV2 ØSTJYLLAND.

Kommunen vil gå systematisk igennem sikkerhedsprotokoller, materiale på plejecentrene og meget andet for at være sikker på, at alt er ajourført.

- Det er for at se, om vi kan gøre noget som helst for at forebygge eller mindske brand – uanset årsagen. Det er en systematisk gennemgang, det er ikke noget, der koster penge på den måde, siger Søs Fuglsang.

Kan vi pille et halvt minut her og der, så betyder det meget. Kan vi træne os hurtigere, så skal vi gøre det. Søs Fuglsang, sundheds- og omsorgschef, Norddjurs Kommune.

Skal træne ligesom brandvæsenet

Ligesom når brandvæsenet konstant øver sig i at slukke brande, skal personalet og den systematiske gennemgang også gøres på plejecentrene løbende.

- Øvedelen er vigtig. Noget, der står helt klart er, at det går hurtigt. Selvom alle slap, hvad de havde, og kom derover til branden, så har det katastrofale følger, når det sker, siger Søs Fuglsang.

Norddjus Kommune vil tjekke om alle sikkerhedsprocedure er, som de skal være på plejecentre i kommunen. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Hun fortæller, at brandvæsenet var der efter cirka fem minutter, da branden brød ud på Farsøhthus. Men for personalet og beboere på plejecentret føltes det, som længere tid, da de stod i situationen.

- Kan vi pille et halvt minut her og der, så betyder det meget. Kan vi træne os hurtigere, så skal vi gøre det, siger Søs Fuglsang.

Plejecenter Farsøhthus efter branden den 3. august. Foto: Per Øxenholt

Stadig berørte

Tiden er en kæmpe faktor, siger sundheds- og omsorgschefen. Derfor vil man gerne undersøge alle muligheder for at kunne blive endnu bedre.

Branden i Allingåbro kostede tre ældre kvinder på henholdsvis 91, 93 og 95 år livet. Det påvirker stadig personalet, de pårørende og de andre beboere.

- Vi har haft krisepsykolog hele vejen rundt og har det stadig til nogen. Det er forskelligt, hvordan folk reagerer. Nogen er stærk i situationen og reagerer først senere, siger Søs Fuglsang.

De berørte fik alle tilbudt gratis krisehjælp efterfølgende.