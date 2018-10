Norddjurs politikere: Derfor lukker vi Mølleskolen

To mindre skoler i Norddjurs Kommune har de seneste måneder kæmpet mod hinanden i en ufrivillig kamp. Politikerne i kommunens byråd havde udpeget begge skoler som lukningstruede i en del af en større spareplan. For et par uger siden, blev det endeligt vedtaget at én af dem ville komme til at lukke.

Mandag aften traf politikerne beslutningen: Den største af de to skoler, Mølleskolen, skal lukke og eleverne herfra tilbydes en plads på den konkurrerende Toubroskole i landsbyen Trustrup.

De to konkurrerende skoler Toubroskolen og Mølleskolen ligger begge i den sydlige del af Norddjurs Kommune, hvor der fremover kun skal være én skole.

- Det har været afgørende, at vi kan udvikle Trustrup, som et område syd for Grenaa, som har en forbindelseslinje til Aarhus. Det udviklingsmæssige har spillet en stor rolle i hele valget, siger borgmester i Norddjurs Kommune Jan Petersen, til TV2 ØSTJYLLAND med henvisning til det letbanestop, som kommer i Trustrup.

Byrådsmedlem Steen Jensen (DF) bakker ham op:

- Ud fra et strategisk og geografisk synspunkt, så var det den bedste beslutning. Det var vi nødt til at indse, selvom man kan have nok så mange følelser involveret. Nogle bliver ramt og jeg er ked af det. Jeg har det ikke ret godt lige nu, siger han.