Norddjurs på røven: Ingen vikar og vandskade i klasselokalet

Pengekassen er klappet i efter nyheden om, at Norddjurs Kommune risikerer at skulle spare 115 millioner kr. om året frem til 2022. Alle udgifter er derfor sat på standby.

På kommunens skoler betyder det akutte ansættelsesstop, at det er slut for nu med vikarer.

- Det er et kæmpe problem, at vi ikke må ansætte vikarer, hvis lærere bliver syge. Flere lærere skal dække ind i flere klasser samtidig. Alt andet lige vil det forringe undervisningen, siger skolebestyrelsesformand på Vestre Skole i Grenaa, Bjørn Johansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han forestiller sig, at billedet vil gå igen på alle de kommunale skoler i Norddjurs.

- Vi har mange dygtige lærere, men hvis deres forberedelsestid skæres væk, fordi de skal passe andre klasser, så vil det i sidste ende blive en udfordring for eleverne, mener formanden.

På den positive side kan man så sige, at det først bliver problematisk, når lærere er syge.

- Men vi ved, at arbejdsmiljøet har stor betydning for, hvor tit de ansatte er syge, og med det her pres, der bliver på lærerne, frygter jeg, at de oftere bliver det, siger Bjørn Johansen.

Ansættelsesstoppet er trådt i kraft, og skolebestyrelsesformanden er nervøs for, at lærere siger op henover sommeren.

Venter på hjælp til vandskade

Bjørn Johansen er ikke den eneste på Vestre Skole, der er bekymret og frustreret i øjeblikket.

Skolelederen har siden marts ikke kunnet bruge en stor del af skolens bygninger på grund af en vandskade.

- Normalt er der et fælles område for sjette årgang og klasselokaler, men en stor vandskade, der ramte i marts, er ikke blevet udbedret. Vi venter på en bevilling, som vi ikke har fået på grund af anlægsstoppet i kommunen, siger Jacob Hørlyk til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor har 6. klasserne på skolen ikke deres eget klasselokale.

- De har været nødt til at blive anbragt i faglokaler og nødlokaler. Det er ikke ordentlige forhold, siger skolelederen.

De økonomiske udfordringer i Norddjurs Kommune gør, at det er usikkert, hvornår vandskaden bliver ordnet, selvom alle politikerne er enige om, at det skal den.

- Så må de finde pengene et andet sted. Det her er arbejdsplads for 140 elever, siger Jacob Hørlyk.

Frustrerede børn i hverdagen

Også forældrene til de mindste i kommunen er bekymrede for fremtiden. Rikke Brun Warming har en dreng i Børnehaven Regnbuen i Grenaa, og her er der ligeledes lagt op til besparelser.

- Det får helt klart den betydning, at børnene bliver frustrerede i hverdagen, fordi der ikke er mandskab til at varetage deres tryghed og omsorg, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Ligesom i skolerne vil det være under sygdom, at børnehaver og andre daginstitutioner bliver presset. Fordi der ikke må kaldes andet personale ind.

- Jeg er rigtig ked af, at mit barn skal opleve det her. Han er en lidt stille og mut dreng, som har behov for et ekstra skub, som jeg er bange for, at han ikke får. Der er for mange børn til få voksne, siger Rikke Brun Warming.

Hun forstår ikke, hvordan kommunens økonomi er blevet så presset, som den er.

- I tre år har vi kæmpet for mere personale i børnehaverne i Grenaa, men det er kun gået en vej, siger Rikke Brun Warming.

Lange udsigter til nyt toilet

I en lidt mindre målestok er mange anlægsprojekter, som eksempelvis kommunale toiletbygninger, sat på pause. Det mærker borgerne i landsbyen Fjellerup.

Her har en gruppe ildsjæle gennem længere tid kæmpet for et toilet ved Fjollehaven, hvor byens velbesøgte legeplads ligger.

- Mange bruger vores legeplads, og vi er ikke glade for, at børn tisser i busken, og brugsen er presset af, at rigtig mange vil låne deres toilet. Så vi har brug for et toilet, siger eventkoordinator hos Legepladsens Venner, Gitte Schmidt, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun har sammen med en gruppe fra byen været med til at samle penge ind til projektet via flaskeindsamlinger, netauktioner, bankospil og meget andet.

Den sidste del af finansiering skulle Norddjurs Kommune så stå for, og faktisk blev bevillingen godkendt i to kommunale udvalg.

- Vi kunne nærmest mærke checken i hånden, men den er nu langt væk. For vi vil hellere have, at de ældre kan komme i bad, og der kan kaldes vikarer ind på skolerne og i daginstitutionerne, siger Gitte Schmidt.

Pingvinanlæg i fare

Erhvervslivet mærker også den pressede økonomi i kommunen.

For Kattegatcentret betyder anlægsstoppet nemlig, at kommunen udskyder en lovet bevilling på 2,9 millioner kroner. Den store turistattraktion skal de næste år blandt andet udvide med et stort pingvinanlæg og større faciliteter til skoletjenesten.

- Vi ser selvfølgelig med bekymring på den situation, som kommunen er i lige nu, men vi får fremrykket nogle af de donationer, som vi får fra de to fonde, der også støtter op om projektet, siger Helle Hegelund, der er direktør for Kattegatcentret.

Til efteråret skal hun i dialog med kommunen om situationen, og hun understreger, at det er langt mere kritisk, hvis kommunens beløb til projektet bliver reduceret og ikke kun udskudt.

- Så kan det have meget store konsekvenser, fordi projektet er støttet af fondsmidler, der er afhængig af kommunens bevilling. I sidste ende kan det betyde, at vi helt må vinke farvel til det nye pingvinanlæg og den nye skoletjeneste.

Alle stederne står de involverede nu med bekymringer og tænker, hvad skal der ske. De færreste ved det, men en ting er sikkert. Kommunen skal spare.