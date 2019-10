Dropper klippekort til ældre: - Det er helt ude i hampen

Klippekortet, der skulle sikre de dårligst stillede ældre hjælp til udflugter og andre aktiviteter, bliver helt eller delvist skåret væk i flere kommuner, deriblandt Norddjurs.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Ifølge en rundspørge fra Ældre Sagen har 16 procent af kommunerne svarende til 16 kommuner helt eller delvist afskaffet klippekortordningen.

Dertil kommer, at fagforeningen Foa har kendskab til ti kommuner, der planlægger at spare på klippekortene.

Vores ældrepleje er i forvejen kørt helt i bund på grund af besparelser. Ingeborg Kyed Pedersen, formand for ældrerådet i Norddjurs Kommune

Klippekortet giver beboere på plejehjem eller modtagere af hjemmehjælp mulighed for en halv times ekstra hjælp om ugen efter eget ønske. Ordningen indebærer også, at den ældre kan spare klippene op.

Ældre Sagen mener, at bortskaffelsen af klippekortet rammer de svageste ældre. Derfor foreslår foreningen, at Folketinget bør indføre en lov, der skal sikre et vist niveau af social omsorg til svage ældre.

- Vi ved, at 50.000 danskere over 65 år er ramt af ensomhed. Klippekortet kan give mennesker, der ellers ikke kommer ud, mulighed for for eksempel at overvære barnebarnet spille fodbold.

- Det fine ved ordningen er, at den ældre selv kan afgøre, hvad der giver livskvalitet, siger seniorkonsulent i Ældre Sagen Per Tostenæs.

Norddjurs har sløjfet klippekort

Norddjurs Kommune i Østjylland er en af de kommuner, der har sløjfet klippekortet i 2019 som led i en omfattende sparerunde, der har betydet fyring af omkring hver tiende medarbejder i ældreplejen.

- Vores ældrepleje er i forvejen kørt helt i bund på grund af besparelser. Det er helt ude i hampen, at de svageste ældre ikke længere kan få hjælp til for eksempel at komme til frisøren eller se en film efter eget valg.

- Det er så vigtigt med den slags små ting til at lyse op i hverdagen. Særligt når personalet i ældreplejen har mindre tid end tidligere, siger formanden for ældrerådet i Norddjurs Kommune, Ingeborg Kyed Pedersen.