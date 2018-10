Norddjurs fyrer chefer for millioner

- Stemningen er naturligvis præget af, at der er medarbejdere, der er kede af at miste deres leder, fortæller Christian Bertelsen, kommunaldirektør i Norddjurs Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

Onsdag morgen fik tre chefer beskeden om, at de bliver afskediget. Det er økonomichef Lisbeth Krogh, Hanne Broe som er chef for planlægning og natur, og chef for miljø- og kultursekretariatet Christina Lundbergh.

Det har været Christian Bertelsens opgave at foretage afskedigelserne og en ændring i organisationsstrukturen i kommunen.

- Vi har haft en vanskelig økonomisk situation og et langt forhandlingsforløb op til det her, fortæller Christian Bertelsen og fortsætter.

- Vi har et budget for 2019, der skal hænge sammen, og næste fase har været at kigge grundigt i vores organisation, og er der nogle steder, hvor vi kan gøre det mere effektivt.

Kommunaldirektør Christian Bertelsen fik opgaven at udføre afskedigelserne af cheferne og foretage ændringerne efter et ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 25. september. Arkivfoto.

Norddjurs Kommune skal spare 115 millioner kroner i næste års budget, og derfor har Økonomiudvalget besluttet at afskedige de tre chefer.

- Det forhold, at der er en regulær afskedigelse af chefer, betyder, at vi får en besparelse i form af de chefers løn, siger Christian Bertelsen.

Vil ændre i organisationen og stramme op

Norddjurs Kommune vil lave en større ændring i organisationen. Det økonomiske sekretariat og HR fusionerer i en samlet enhed. Denne stab skal ledes af den nuværende chef for direktionssekretariatet og HR.

- Det er for at skabe et samlet fagligt miljø og forbedre samspilsrelationerne til vores fagforvaltninger, fortæller Christian Bertelsen.

Opgaverne under planlægning og natur vil blive fordelt på de nuværende chefer for henholdsvis vej og ejendom, og erhverv og miljø. Chefen for kultur, biblioteker og fritid vil fremover fungere som sekretariatschef, skriver Christian Bertelsen i et brev.

Derudover vil stillingen som IT- og digitaliseringschef ikke blive genbesat, da afdelingen vil blive placeret under den nuværende borgerservice- og udbetalingschef.

Norddjurs Kommune vil ændre i organisationen og i ledelsesstrukturen.

To gevinster ved fyringer og omstrukturering

I følge Christian Bertelsen er der to gevinster ved afskedigelserne og de kommende omstruktureringer i Norddjurs Kommune.

- Den ene er, at vi mener, vi kan lave en bedre opgaveløsning og drive organisation mere effektiv og på en billiger måde. Samarbejdet og kvaliteten kan højnes, siger Christian Bertelsen.

Stillinger på det her niveau har en løn på 850.000,- inklusiv pension, og udgangspunktet for deres fratrædelse er ét års løn. Christian Bertelsen, kommunaldirektør i Norddjurs Kommune

Den anden er, at chefernes lønninger på sigt giver en besparelse på næsten tre millioner kroner. Men først skal kommunen betale deres løn det kommende år.

- Stillinger på det her niveau har en løn her på 850.000,- inklusiv pension, og udgangspunktet for deres fratrædelse er ét års løn, fortæller Christian Bertelsen.

Norddjurs Kommune skal spare 115 millioner kroner om året frem til 2022. Derfor er de tre fyringer også kun begyndelsen.

- Med den økonomiske situation vi har i forbindelse med budget 2019, så vil der komme yderligere afskedigelser blandt vores personale, siger Christian Bertelsen.

Vi har forsøgt at få en kommentar fra de tre chefer, der er blevet afskediget, men vi er ikke kommet igennem til dem endnu.