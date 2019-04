Nogle venskaber ruster aldrig: Børge, Børge og Preben har været venner i 80 år

Det er de færreste, der kan prale af at have været venner i hele 80 år. Ikke desto mindre er det tilfældet for de tre venner Børge Juul, Preben A. Bentzen og Børge Olaf Sørensen.

De mødte hinanden for allerførste gang, da de for 80 år siden begyndte på Samsøgades Skole i Aarhus, og siden den dag har de været gode venner.

De tre venner mødes fast en gang i måneden.

Mandag formiddag mødtes de tre venner på det lille brune værtshus Guldtoppen i Aarhus for at fejre det helt særlige jubilæum. Og i dag var øllene skiftet ud med brusende champagne.

- Vi kunne da godt gøre det til en vane og drikke champagne hver gang vi mødes. Vi har da råd til det, siger Børge Olaf Sørensen og griner.

Vi snakker om, hvordan det går i vores liv og om vores koner. Og vi snakker også om damer og kigger lidt efter dem – ældre er vi jo ikke blevet. Børge Olaf Sørensen, 86 år

De tre venner mødes dog ikke kun, når der er noget at fejre. De seneste 20 år har de nemlig haft en fast aftale den tredje tirsdag hver måned. De mødes altid på værtshuset 'Guldtoppen' til en omgang røverhistorier og øl.

- Vi snakker om, hvordan det går i vores liv og om vores koner. Og vi snakker også om damer og kigger lidt efter dem – ældre er vi jo ikke blevet, siger Børge Olaf Sørensen.

Fra en tid med spanskrør

Det var i 1939 at Børge Juul, Preben A. Bentzen og Børge Olaf Sørensen begyndte i 1. A på Samsøgades Skole i Aarhus.

I dagens anledning ser de tre venner tilbage på den tid, hvor de mødte hinanden for allerførste gang. En tid hvor spanskrøret og andre trælignende genstande flittigt blev luftet på bar hud.

Hvis man ikke kunne sine lektier, kunne man vælge imellem at få en times eftersidning eller tre rap bag i. Og vi var ikke tøsedrenge, så vi valgte at få tre hårde rap bag i, siger Børge Olaf Sørensen

02:14 VIDEO: Mandag skiftede vennerne øl ud med champagne for at fejre, at de har været venner i 80 år. Luk video

De tre klassekammerater husker især tiden fra 1942, hvor de gik i tredje klasse. Dette år inddrog tyskerne nemlig skolen og de tre klassekammerater måtte flytte til Skovvangskolen.

1944 står også lysende klart for mændene. Den 31. oktober angreb briterne nemlig universitetet, som var det tyske politis Gestapos hovedkvarter.

- Der så vi, at de engelske fly, kom flyvende henover skolen, forklarer Preben A. Bentzen.

Her går klassekammeraterne i 3. klasse på Samsøgade Skole i Aarhus. Billedet er taget lige inden, de flyttede over på Skovvangskolen.

Flere jubilæer i vente

Selvom de tre venner runder 87 år lige om lidt, er de helt overbeviste om, at de kommer til at holde flere jubilæer i fremtiden.

- Vi har det så godt, når man tænker på, hvor meget vi har oplevet i vores lange liv, og vi har masser år endnu, siger Børge Olaf Sørensen.

Vi napper både 85 års jubilæum og 90 års jubilæum. Preben A. Bentzen, 87 år

Han mener dog, at de ikke skal vente ti år, men også holde 85 års venskabs-jubilæum, så de er helt sikre på, at de også får det med.

- Vi napper både 85 års jubilæum og 90 års jubilæum, siger Preben A. Bentzen.