Nogle får blot 12 grader - usædvanligt koldt, regnfuldt og blæsende sommervejr

Vejret vil i dag være langt fra det sommervejr, de fleste går og drømmer om. Regn, blæst og temperaturer på blot 12 til 15 grader lader torsdag det kølige og ustadige sommervejr kulminere over Danmark.

Synderen er et lavtryk, der torsdag bevæger sig lige nord om Danmark. Det sender fronter med skyer, regn og blæst ind over os, og tilmed vil det give temperaturer vi ikke har oplevet i juli måned i flere år.

Regnvejr breder sig ind over Danmark

Først på dagen vil skyerne brede sig ind over hele landet, og mange steder kan der være perioder med finregn.

I løbet af dagen vil regnen tage til, og især i løbet af eftermiddagen og aftenen vil der i store dele af landet komme mere udbredt regn.

Det bliver en rigtig gråvejrsdag, hvor der kun over den sydlige del af landet ud på eftermiddagen er en lille mulighed for et enkelt solstrejf.

Ud over regn og skyer vil lavtrykket også sende kraftig blæst ind over Danmark.

Vindstød af stormende kuling

Først på dagen bliver det især blæsende i den nordlige del af Jylland, hvor man fra middagstid kan få vindstød af stormende kuling.

Det blæsende vejr breder sig i løbet af eftermiddagen og aftenen videre mod øst, så store dele af landet får hård vind til kuling fra vest med risiko for vindstød af stormende kuling i Nordjylland, på Læsø, Anholt, langs Sjællands nordkyst og på Bornholm.

Usædvanligt koldt sommervejr

Som prikken over i'et giver det ustadige sommervejr usædvanligt lave temperaturer for årstiden.

I den nordlige del af Jylland vil termometeret nogle steder holde sig omkring 12 grader, og generelt vil temperaturen i den del af landet blot nå op mellem 12 og 14 grader.

I den sydlige og østlige del af landet bliver det en anelse varmere med temperaturer, der i eftermiddagstimerne kan snige sig op mellem 15 og 17 grader.

Kan blive en af de koldeste julidage i mange år

Allerede i de seneste dage har vi haft de laveste dagtemperaturer i juli siden 2015, og dagens kølige sommervejr kan nogle steder skrive sig ind i historiebøgerne over alle tiders kolde julidage.

Et af de steder kan være Samsø, hvor man har daglige temperaturmålinger tilbage til 1873.

Kommer temperaturen ikke over 14,8 grader på Samsø i dag, er det den laveste dagtemperatur målt i juli siden 2004. Skulle termometeret blot vise 14,6 grader, skal vi tilbage til 1980, og holder temperaturen sig under 14,4 grader vil det være den koldeste julidag siden 1968.

Mens regnen siler ned, og det blæser udenfor, kan vi i det mindste glæde os over, at rekorden for alle tiders kolde julidag på Samsø nok ikke kommer i fare.

På Samsø blev der den den 3. juli 1907 blot målt 12,0 grader.