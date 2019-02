Nød lærer nøgen by at opsætte blomsterkummer

- Det er dejligt, de gør det, men det er også lidt forkert, for det burde være kommunen, der administerede deres penge på en måde, så der var råd til blomsterkummer.

Sådan lyder det fra Lone Kajser fra Voldby, og hun opsummerer måske meget godt en aktuel situation i Norddjurs Kommune, hvor Teknik og Miljø for nylig har meldt ud, at der ikke bliver råd til blomsterkummer i Grenaa i 2019.

Læs også Efterlyst mand fundet død i havn

Meldingen fik Henrik Holmsted Pedersen til at reagere på Facebook, hvor han opfordrede til at stifte en forening, der ville bringe blomsterne tilbage i bybilledet.

- Det er vigtigt med blomster, for de kan gøre en forskel i forhold til, hvilket synsindtryk man tager med hjem fra en fremmed by, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

02:17 VIDEO: Vi er nødt til at gøre noget godt for, at vi har en by, vi allesammen har lyst til at være i, lyder det fra den lokale blomsterhandler i Grenaa. Luk video

Stor velvilje blandt lokale

Han blev overrasket over reaktionen på sit opslag.

- Allerede inden ganske kort tid fik jeg en masse private beskeder om, at der var mange, der gerne ville sponsorere både blomster og jord. Der har været stor positiv vilje til, at det her skulle komme op at stå, siger Henrik Holmsted Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Katte i blender skal skade Aros: - Don't do it!

En af dem, der har taget planteskeen i egen hånd, er Joan Borroe, der er stifter af Grenaa Aktivitets- og Musikforening.

- I stedet for at sætte sig ned og brokke sig og beklage sig over, at byen dør og butikkerne lukker, kan man sige til sig selv og sin nabo: "Hvad kan vi selv gøre for at løfte den her by"?, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun får opbakning fra ejeren af den lokale blomsterbutik, Anemone Blomster.

- Vi er nødt til at gøre noget godt for, at vi har en by, vi allesammen har lyst til at være i, og som vi også kan trække turister til, siger Michelle Holm Jørgensen.

Læs også Landsby mørkelagt i to uger: Dødsbo modtog elregningerne