Nina skaber naturtro babyer: Hjælper udviklingshæmmede og demensramte

Udhulede babyhoveder, babylemmer, glasøjne og babyhår. Det lyder umiddelbart makabert, men det ligger rundt omkring i Nina Linde Olesens værksted i landsbyen Øster Tørslev nord for Randers, hvor hun bor. Her bruger hun adskillige timer på at lave babyer af silikone. Hendes hobby er nemlig at lave så naturtro babyer som muligt.

Babyerne kaldes for Reborn-dukker (Dansk: Genfødte dukker, red.) og bliver lavet fra bunden. Det kræver stort fokus og nøjagtighed at lave dukkerne, når babyhårene skal syes på enkeltvis, og smilerynkerne skal laves med en rolig og præcis hånd. Til sidst skal babyerne i ovnen i ni minutter ved 120 grader for at tørre. Så er de færdige.

Til højre ses et helt nyt babyhoved, og til venstre ses et babyhoved, efter det har været i Ninas kyndige hænder.

- Jeg blev ret fascineret af dukkerne, og jeg blev enormt grebet af, hvor realistiske de kunne se ud. Man får altså et forhold til de der små væsner, siger Nina Linde Olesen til TV2 ØSTJYLLAND.

Nægter at blive gammel

Nina startede først på at lave Reborn-dukker for cirka to år siden. Før det boede hun sammen med sin mand, og de levede deres liv som almindelige ægtefæller. Men lige pludselig blev deres liv vendt på hovedet. Han fik konstateret en aggressiv hjernesvulst og døde i 2009. To år efter blev Nina pensioneret.

- Jeg er stadig ved at finde ud af, hvordan man skaber babyerne, så de bliver så realistiske som muligt.

- Jeg begyndte at tænke over, hvad jeg nu skulle bruge min tid på. Jeg følte mig stadig alt for ung til bare at sætte mig ned og være gammel. Der skulle noget nyt til. Jeg ville gerne have en kreativ hobby, og der var Reborn-dukkerne oplagt, siger hun.

En ny baby på 100 timer

Nina købte derfor et såkaldt baby-kit til 500 kroner, hvor hun fik sendt baby-materialerne hjem til sin adresse, så hun kunne skabe babyerne. Herefter meldte hun sig på et kursus, hvor hun lærte, hvordan man bar sig ad. I dag bruger hun cirka 100 timer per dukke, før de er færdige og klar til videresalg.

- Jeg er stadig er i en læreproces. Jeg er stadig ved at finde ud af, hvordan man skaber babyerne, så de bliver så realistiske som muligt. Derfor sælger jeg heller ikke babyerne til den pris, som mange andre professionelle gør. Jeg sælger mine billigere, indtil jeg føler, at jeg kan tage en højere pris, siger hun.

Sådan ser babylemmerne ud som ligger rundt omkring i værkstedet.

Udviklingshæmmede bliver forældre

Nina blev mere og mere glad for den skabende proces. Derfor er det blevet til en hobby, hun bruger tid på hver dag. Det er især følelsen af, at hun gør en forskel, som holder motivationen oppe. Nogle af kunderne er nemlig folk med særlige behov, som især udtrykker glæde over dukkerne.

Det, at drage omsorg og stimulere den empatiske følelse, er et universelt ønske.

Det er for eksempel udviklingshæmmede og folk med demens, der er kunder.

Lars Gjermandsen, landsformand for ULF (Udviklingshæmmedes Landsforbund) fortæller, at det giver udviklingshæmmede den følelse, som alle andre mennesker også føler, når de tager sig af et levende væsen.

- Det, at drage omsorg og stimulere den empatiske følelse, er et universelt ønske. De bliver enormt glade, når de tager sig af babyer som disse. Vi har otte Reborn-agtige dukker, der også er robotter, som græder, skal skiftes, mades og nusses. Dem låner vi ud til forskellige. Det har vi gode erfaringer med, for så finder de ofte selv ud af, om det er en god eller dårlig idé at blive forældre, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Hvor den ene kundegruppe er folk med specielle behov, er den anden kundegruppe børn, der leger med dem, og voksne, der betragter dukkerne som samleobjekter.

Og netop det at dukkerne kan gavne disse specifikke kundegrupper, glæder Nina. Hendes datter har taget nogle af dukkerne med på forskellige plejehjem, hvor det har skabt stor glæde, og hvor det beroliger folk med demens. Men hun fortæller, at det ikke kun gavner demente og udviklingshæmmede.

- Det kan også være folk, der har mistet deres børn og børn, der kan lege familie-lege med dukkerne. Hvor den ene kundegruppe er folk med specielle behov, er den anden kundegruppe børn, der leger med dem, og voksne, der betragter dukkerne som samleobjekter, siger hun.

Folk siger, det er klamt

Nina fortæller, at der er mange, der løfter brynene en smule, når hun fortæller om sin hobby. En del kan ikke helt sætte sig ind i det, og synes det er bizart – eller ligefrem ulækkert.

- Jeg tror, de bliver så stødte, fordi babyerne bliver så naturtro. Jeg forstår godt følelsen, men det er jo bare dukker. Og samtidig er det jo et lille skulderklap til mig, for så ved jeg, at jeg gør mit håndværk godt, når dukkerne ser ægte ud, siger hun.

Nina og en af hendes babyer

Nina lader sig ikke gå på af de negative kommentarer og fortsætter ufortrødent sin hobby. Hun overvejer at tage på landstræf forskellige steder i Danmark, hvor personer med samme hobby mødes og udveksler erfaringer. Nogle tager dukkerne med og viser deres håndværk til hinanden. Hun har også oprettet en Facebookgruppe, der hedder "Reborn dukkebørn", hvor folk samles om den fælles interesse.

Jeg tror, de bliver så stødte, fordi babyerne bliver så naturtro. Jeg forstår godt følelsen, men det er jo bare dukker.

Nina Linde Olesen har uden tvivl fundet den hobby, der giver mening i sin tilværelse.

- Nu har jeg noget at stå op til om morgenen igen, siger hun.