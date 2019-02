Nicolai skader sin hjerne for hvert fald - cannabis er hans livline

Forestil dig, at du går rundt derhjemme. Måske er du på vej ud på badeværelse. Det ene ben foran det andet. Slam.

Din krop bliver helt stiv, ud af det blå. Du kan intet gøre, og du lander med hovedet direkte på klinkerne. Smadret tænder og blod i hele ansigtet.

Det er hverdagen for 20-årige Nicolai Lind Jensen. Han fik epilepsi som 10-årig og lider af sygdommen i så voldsom grad, at han er blevet hjerneskadet under de anfald, han har haft.

Læs også Cannabis i tonsvis - østjysk gartnerfirma får produktionstilladelse

Medicinsk cannabis i Hinnerup

I godt to år har Nicolai Lind Jensen brugt et godkendt præparat udvundet af cannabis. Det beroliger ham og mindsker antallet af anfald. Den største forskel skal dog findes i hans kognitive evner.

- Jeg er blevet meget friskere, og jeg kan føre en samtale, når mor og far har gæster, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

00:15 VIDEO: Gartnerfirmaet Knud Jepsen A/S, som kan ses fra oven i denne drone-video, starter cannabis-produktion i Danmark sammen med det canadiske firma The Green Organic Dutchman Holdings Limited, også kendt som TGOD. Luk video

Nicolai støtter helhjertet idéen om, at medicinsk cannabis skal dyrkes i Danmark.

Det skal blandt andre steder ske i Hinnerup, hvor gartnerfirmaet Knud Jepsen A/S har fået Lægemiddelstyrelsens tilladelse til at gå i gang med at dyrke medicinsk cannabis.

I alt har 22 danske firmaer eller projekter fået Lægemiddelstyrelsens tilladelse til at gå i gang med at dyrke medicinsk cannabis.

Et normalt liv

Nicolai får cannabisdråber med det aktive stof CBD. En flaske med dråber til seks dage koster 11.000 kroner.

Læs også 80.000 skoleelever skal til valg: Gør cannabis lovligt, lyder håbet

Regningen betales af privathospitalet Filadelfia i Dronninglund, fordi Nicolai er med i hospitalets forsøg af produktets virkning på epilepsi-patienter.

01:56 VIDEO: Folketinget har taget patienter som gidsler, når det gælder cannabis, mener formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i Region Midtjylland, Lise Høyer. Luk video

Nicolai Lind Jensen håber, at han snart kan bruge endnu mere effektfulde cannabis-produkter lovligt herhjemme.

- Jeg vil bare gerne have et normalt liv ligesom alle andre, siger han selv.

Læs også Lovlig cannabis-te og billige nødder: 10 nye love fra nytår

Ifølge Nicolais far, Allan Jensen, har dråberne hjulpet rigtig meget i forhold til Nicolais tanker og hukommelse.

Allan Jensen ser dyrkning af cannabis i Danmark som et skridt i den rigtige retning.

- Jeg håber også, at det kunne få den virkning, at alle de plattenslager, som prøver at sælge noget på nettet, kan blive stoppet. At det ikke er så interessant for dem, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Østjysk firma vil være Europas største producent af cannabis til medicinsk brug

I november 2018 flyttede Nicolai Lind Jensen ind på et bosted i Juelsminde, mens familien bor i Horsens.

Kontroversielle dråber: Nicolai får cannabisdråber med det aktive stof CBD. En flaske med dråber til seks dage koster 11.000 kroner.