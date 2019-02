Niels elsker fugle: - Jeg kan bruge timevis på at stirre ud i luften

For nogle er fugle lig med sommerstemning, når fuglefløjt lyder i trætoppene, mens det for andre er et skræmmende dyr, der ligefrem kan skabe fobi. Men for Niels Kofod-Nielsen fra Silkeborg er fugle en uundværlig del af hans liv.

Jeg kan sidde på en stol et eller andet sted og kigge ud i den blå luft og bare se, hvad der sker. Det er mit temperament til. Niels Kofod-Nielsen, Silkeborg

Lige siden han var dreng har han nemlig kigget på fugle, og interessen for de flyvende skabninger er ikke blevet mindre med alderen.

- Min bror og jeg legede altid rundt i naturen som børn og spottede forskellige fugle, og så har det bare hængt ved. Der er et eller andet fascinerende ved det, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han nyder de mange timer i naturen, også selvom der ikke altid er noget særligt at spotte.

- Jeg kan sidde på en stol et eller andet sted og kigge ud i den blå luft og bare se, hvad der sker. Det er mit temperament til, fortæller han.

Niels Kofod-Nielsen har altid sin kikkert med, når han går hjemmefra.

Faktisk er hans interesse for fuglekiggeri så stort, at han altid er opmærksom omkring ham.

- Kører jeg bil, så stopper jeg altid ind og ser, hvad der nu lige er, der flyver rundt. Og når jeg går tur med hunden, så har jeg altid min kikkert med, siger han.

Jeg kan godt lide ugler. Jeg kan godt lide en stor hornugle. Det, synes jeg, det er en fascinerende fugl. Niels Kofod-Nielsen, Silkeborg

Og udstyret skal altså være i orden, hvis man som Niels Kofod-Nielsen bruger så mange timer på at genkende fugle fra hinanden.

- Jeg har min håndkikkert, og så har jeg et teleskop, der også kan zoome ind.

Ørnens dag - uden ørn

Søndag var han sammen med flere end 100 andre fugleinteresserede derfor til Ørnens Dag ved Bølling Sø ved Silkeborg for at spotte et ørnepar, der holder til i området.

- Det er jo ligesom at se en dør, der kommer flyvende. Ørnen har et vingefang på over to meter, så man kalder den en flyvende dør, fordi den har samme størrelse som en dør, fortæller han.

Selvom han har set ørneparret ved søen flere gange, end han kan tælle, holdt det ham alligevel ikke tilbage fra at bruge timer på at vente på de flyvende døre. Og han ved helt præcist, hvornår der er tegn på, at ørnene er i nærheden.

- Hvis alle ænderne, der ligger nede på vandet, begynder at lette og lave spektakel, så er der en ørn på vej ind over, forklarer han.

Så kan jeg godt lide at snakke med folk. Når jeg går tur og møder nogen, så falder jeg altid i snak med folk. Niels Kofod-Nielsen, Silkeborg

Efter flere end fire timers venten dukkede ørneparret dog ikke op. Men for Niels Kofod-Nielsen gør det ikke så meget. Hans yndlingsfugl er nemlig en lidt anden, mere rolig art.

- Jeg kan godt lide ugler. Jeg kan godt lide en stor hornugle. Det, synes jeg, det er en fascinerende fugl. Den er stor og kan forsvare sig selv. Den yngler på jorden, men kan holde ræve væk fra ungerne bare ved at puste sig op, forklarer han.

Succes med genopretning af søen

Og det er faktisk ikke helt tilfældigt, at det lige er ved Bølling Sø, at det er særligt godt at spotte fugle. I 2005 blev søen nemlig genoprettet, efter den i mange år havde ligget tør hen.

Genoprettelsen har betydet, at Dansk Ornitologisk Forening har spottet flere end 150 fuglearter derude.

Fuglekiggeri er socialt

Selvom det kun kræver tålmodighed og en kikkert at spotte fugle, så er det iføælge Niels Kofod-Nielsen slet ikke så ensomt, som det lyder.

- Så kan jeg godt lide at snakke med folk. Når jeg går tur og møder nogen, så falder jeg altid i snak med folk, fortæller han.

Niels Kofod-Nielsen og hans fugleven Bent Lorentzen har udstyret i orden, når der kigges på fugle.

Og på søndagens ørneudflugt var han heller ikke bleg for at snakke med alle, der kom forbi. Eller fortælle folk, hvilke typer ænder, der var at spotte.

- Nu her om vinteren er der en hel bunke ænder. Så er der mange måger. Viber. Grågæs. Ja, då er der ørnene, og så en gang i mellem kommer der en vandrefalk forbi. Sangsvaner, fiskehejrer er der.

Selv mener han dog ikke, at hans hobby er nørdet:

- Der har været over 100 mennesker her i dag, og de er vel lige så nørdede, som jeg er, siger han.