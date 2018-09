Nicoline vil være Europas bedste receptionist: - Jeg vil det 100 procent

De bedste håndværkere og erhvervsuddannelseselever mødes til EM i Skills i næste uge. Fra d. 26-28 september afholdes konkurrencer i Budapest, hvor de skal yde en ekstra god indsats for at blive den bedste inden for sit fag.

23-årige Nicoline Rohmann Håkansson skal konkurrere som piccoline til EM i Skills. Et af de fag, som man ikke lige med det samme forbinder med håndværksfagene. Ifølge Nicoline er der også noget særligt over receptionistfaget.

- Det specielle ved mit fag er, at du har en uforudsigelig hverdag, og du møder alle slags mennesker. I bund og grund får jeg lov til at gå på arbejde og være et godt menneske og skulle gøre andre mennesker glade og løse deres problemer, hvis de har nogen, fortæller hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun vandt tidligere i år konkurrencen om at blive Danmarks bedste receptionistelev, og nu skal hun altså konkurrere om titlen som Europas bedste.

En god menneskekender

Det kræver nogle klare personlige kompetencer, hvis man skal være en god receptionist.

- Du er en dygtig receptionist, når du har situationsfornemmelse, du har empati og kulturforståelse, og når du er løsningsorienteret og professionel. Når du er en god menneskekender, og kan finde ud af at opvarte folk, og du sørger for, at de har en god oplevelse på det hotel, som de skal tjekke ind, siger Nicoline Rohmann Håkansson.

Særligt empatien er noget, som Nicoline selv vurderer, at hun har en særlig flair for.

Bag den gule skranke på Comwell møder Nicoline sine gæster med et smil.

- Jeg tror, at jeg er god til at sætte mig i gæstens sted og få folk til at føle sig godt tilpas. Jeg gør i hvert fald mit bedste

Til konkurrencen bliver receptionisterne mødt af 10 skuespillere, hvor de bedømmes på håndteringen af de fiktive situationer, og derudover skal de udarbejde 5-6 skriftlige opgaver.

Giver sig fuldt ud

Nicoline Rohmann Håkansson skal møde 13 andre receptionister, og det er vigtigt for hende at være godt forberedt.

- Jeg vil sige, at det betyder mere for mig, hvis jeg har en god oplevelse. Den måde jeg vil få en god oplevelse på, der er helt sikkert ved at være 100 procent forberedt, fortæller hun.

Hun er ydmyg inden afrejsen, men hun indrømmer også, at der er et konkurrencegen gemt inde i hende.

- Når jeg gør det bedste jeg kan, så kan jeg ikke gøre mere, og hvis jeg så taber til en, der er bedre end mig, så er det helt okay. Men jeg vil det selvfølgelig 100 procent, der er ikke nogen tvivl.

EM i Skills inkluderer håndværkere fra 26 forskellige lande og breder sig over 42 forskellige fag.

