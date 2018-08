Nicoline og Morten flyttede tættere på familien: - Her er meget dejligt

Flere familier flytter til Jylland fra København. For nogle handler det om at komme tættere på familien, samtidigt med man får mere plads og måske en have til.

Sådan var det for Nicoline Davidsen og Morten Poulsen og deres søn, Aske, på to år.

Man møder flere smil i Jylland. Man behøver ikke at kende folk, før de siger godmorgen Nicoline Davidsen

I juli måned rykkede de fra lejlighed og kolonihave i København til et parcelhus i Stilling ved Skanderborg.

- Det helt store trækplaster var familien. Begge vores familier kom fra Aarhus, vi ville gerne være tæt på dem. Det handlede om at få opbygget et godt forhold til bedsteforældrene, onkel, moster og kusiner og se ham være trygge ved andre og give kærlighed til andre, siger Nicoline Davidsen, og fortsætter:

Hjem til Jylland I 2017 var der 2343 personer, som flyttede fra København til Østjylland. Det er 20 procent flere end for 10 år siden.



Der er stadig flere folk, der flytter til København fra Østjylland, end tilbage. Men gabet bliver mindre. I 2017 fra nettofraflytningen fra Østjylland til København på 1010 personer. Men dette tal er nu faldet. I 2017 var nettofraflytningen på 825 personer.

- I København var vi de eneste voksne, han var tryg ved. Men det har ændret sig. Det giver rigtig meget værdi, at han er tæt på bedsteforældrene, siger Nicoline Davidsen.

En anden bonus er også, at bedsteforældrene til Aske deltager meget mere i det daglige liv.

- Det har været svært at skaffe pasning til Aske i to år. Nu er det ikke noget, vi skal spørge om. Det sker bare, siger Morten Poulsen.

Nicoline og Morten havde både boet i lejlighed og kolonihavehus i København. Men de havde nu lyst til at bo i et hus, hvor der var godt med plads og have til.

Antallet af folk, der flytter fra København til Østjylland er steget 20 procent i løbet af 10 år.

Det var dog vigtigt for familien, at de ikke kom helt hjem til Aarhus, hvor de begge kommer fra.

- Vi synes begge to, at vi ikke ville tilbage til der, hvor vi kom fra. Vi ville gerne prøve noget nyt. Vi ville gerne starte vores eget eventyr. Det skulle ikke være de samme gader, for det var ikke nyt og spændende, siger Nicoline Davidsen.

De fandt en et-plans villa fra 70'erne i Stilling. Ved en lukket vej med skoven meget tæt på. Det var vigtigt, at det var i et attraktivt område.

- Vi følte, vi valgte den fornuftige løsning i Stilling. Det er et sted, der vokser og udstykker mange grunde, tæt på motorvejen, siger Nicoline Davidsen.

Byen mister betydning – bedsteforældre kalder Helle Dalsgaard Pedersen, er erhvervs-PHD-studerende ved Aalborg Universitet og Erhvervsakademi Dania. Hun forsker i fra- og tilflytning blandt yngre voksne. Hun fortæller, at flere skal forsvare beslutningen om at flytte væk fra omgangskredsen i København.



- Det er en tendens, når der kommer småfolk til, at der helt klart er nogle andre prioriteringer. Hvor bylivet og alt er åbent 24/7, og man kan tage på caféer og i teateret, kommer i baggrunden, fordi man ikke har tid længere. Og i den her livsfase kommer bedsteforældrene også til at spille en stor rolle, siger Helle Dalsgaard Pedersen.



- Der er en tendens i samfundsretorikken. Vi diskuterer, hvad er det gode liv og hvilke værdier er godt for vores børn. Det kan være det at leve væk fra storbyen, væk fra stress og jag, tæt på naturen og uden bil-os uden for vinduerne, siger Helle Dalsgaard Pedersen.

Da de flyttede ind på vejen, blev de mødt af glade naboer, der kom med både blomster og hjemmebagte boller, og fandt ud af, der var jævnaldrende børn at lege med for Aske.

- Her er generelt meget dejligt. Folk i Jylland er sødere end i Sjælland. Man møder flere smil i Jylland. Man behøver ikke at kende folk, før de siger godmorgen, siger Nicoline Davidsen.

Der er dog også nogle afsavn, som har gjort at beslutningen om at flytte ikke har været så lige til. Selvom parret også har venner i Aarhus, så var der også nogle, der bliver tilbage i København.

- Det er hårdt, at jeg skal undvære mine veninder, gode kollegaer og noget af familien på Sjælland. Det bliver en anden måde, vi begynder at ses på. Vi har allerede haft besøg på en overnatning. Man får mere kvalitetstid sammen. Det er noget andet, man får ud af det, når man vågner op og får morgenmad sammen, siger Nicoline Davidsen.