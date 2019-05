Nicolai Wammen: - Jeg har et blødt punkt for Bertel Haarder

Introduktion

Det er de færreste 47-årige, der både kan skrive borgmester og minister på CV'et. Det kan Nicolai Wammen, der blev et offentligt kendt ansigt som borgmester i Aarhus Kommune (2006-2011).

Wammen var forsvarsminister i Helle Thorning-Schmidts regering og bestrider i dag den tunge post som politisk ordfører for Socialdemokratiet. Ved det seneste folketingsvalg blev han østjysk topscorer med 21.000 stemmer.

Det var mordet på den svenske statsminister Olof Palme, der fik Wammen til at engagere sig i politik. Dagen efter skuddrabet i 1986 meldte en 15-årig Nicolai Wammen sig ind i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU).

Nicolai Wammen har et barn med partifællen Julie Rademacher. Han er nu gift med Karen Lund, som han friede til i rådhustårnet i Aarhus.

Spidskandidaterne TV2 ØSTJYLLAND har givet ordet til valgets hovedpersoner i det østjyske, men ud over at høre hvad de brænder for politisk, vil vi ind bag facaden hos spidskandidaterne. Nogle er velkendte, andre er helt nye. De har alle det til fælles, at der gemmer sig mere bag personen, end du ser normalt i medierne. Foreløbig har vi givet taletid til 12 østjyske spidskandidater.

Q&A: 10 skæve

- Det ved de færreste om dig?

(Der er tilsyneladende intet, de færreste ved om Nicolai Wammen. Han udbad sig tænketid i forbindelse med interviewet. På trods af gentagne henvendelser er han ikke vendt tilbage med et svar).

Hvis dine barn skulle beskrive dig, hvad ville de så sige?

- Jeg håber, Carl vil sige, at jeg er en kærlig far, som heldigvis tænker på andet end politik, når vi er sammen.

Hvordan ser din perfekte søndag ud?

- Det vil være, at være sammen med min kone Karen og min søn Carl hjemme i Aarhus. Vi ville sove længe og gå en gå en tur i Marselisskoven og få en frokost ved Skovmøllen (restaurant ved Moesgård Museum, red.) Om aftenen vil vi tage ind til Food Market og hygge sammen med venner og familie, indtil det er sengetid.

Hvilken politisk modstander har du mest respekt for?

- Jeg sætter meget stor pris på Bertel Haarder. Jeg kan lide, at han har stil og format og tør tænke ud af boksen, og at han står ved, når han går direkte mod strømmen. Jeg har et blødt punkt for Bertel Haarder.

- Jeg kan også rigtig godt lide Jakob Ellemann. Vi har nogle rigtig gode dueller, og vi har det sjovt sammen både privat og på arbejde. Vi ses jævnligt privat og sætter pris på hinanden selskab. Jeg håber, at han kan genkende det billede (griner).

Hvilken film kan få dig til at græde og hvorfor?

- Jo ældre, jeg bliver, jo lettere har jeg ved tårer. Der sker noget med en, når man bliver forælder, som er svært at forklare. Der skal ikke så meget til. Sådan har jeg det i hvert fald.

Hvor tit hentede du selv dit børn i børnehave?

- Det har jeg ikke gjort særligt tit, for han bor i Grønland med sin mor.

Hvis du som politiker kunne ændre én ting i morgen, hvad ville det så være?

- Jeg vil meget gerne, at Mette Frederiksen bliver statsminister i stedet for Lars Løkke, for så kunne vi sætte en ny og bedre og mere retfærdig kurs for Danmark.

Hvis du ikke var politiker, hvad ville du så lave?

- Min drengedrøm var at blive F16-pilot, men desværre er jeg nærsynet, så den røg i vasken. Jeg vil gerne arbejde for en organisation som Læger uden Grænser. Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel for andre, og det er et livssyn, uanset om jeg er i politik eller ej.

- Hvordan er det muligt at politikere har en mening om alting?

- Vi er 179 folketingsmedlemmer, og folk har en forventning om, at vi har en mening om det hele. Men ingen ved alt, og jeg gør i hvert fald ikke. Man skal have et åbent sind og bruge ørerne og ikke kun munden.

Hvad forarger dig mest?

- Uretfærdighed. Her kan jeg for en gangs skyld give et kort svar.

Denne artikel er skrevet i september 2018.