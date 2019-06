Nicolai Wammen er ny finansminister: - Det er et drømmejob

Så er Mette Frederiksens socialdemokratiske ministerliste ankommet. Nicolai Wammen overtager posten som finansminister efter Kristian Jensen (V).

Jeg kan ikke komme i tanke om nogen, der kommer til at arbejde med noget, der er vigtigere. Nicolai Wammen, nyudnævnt finansminister, Socialdemokratiet

- Det er et drømmejob. Jeg kan ikke komme i tanke om nogen, der kommer til at arbejde med noget, der er vigtigere, sagde Nicolai Wammen til de fremmødte journalister, inden han skulle i statsministeriet for at skrive under på papirerne.

- Vi har sagt meget klart, at vi kommer til at finansiere vores forslag krone til krone. Inden længe kommer der et finanslovsforslag, hvor det vil fremgå meget klart, hvordan vi vil finansiere vores forslag, siger Nicolai Wammen.

Nicolai Wammen fik et fremragende folketingsvalg med 23.427 stemmer. Det gjorde ham til den sjettestørste stemmesluger ved valget. Han var borgmester i Aarhus Kommune fra 2006-2011 og har siden da siddet i Folketinget.

FAKTA: Her er hele ministerlisten Der er blevet sat navne på det hold af socialdemokrater, som har fået en ministerpost i kommende statsminister Mette Frederiksens regering. Her kan du se, hvem der får ansvar for hvad: * Statsminister: Mette Frederiksen. * Finansminister: Nicolai Wammen. * Udenrigsminister: Jeppe Kofod. * Justitsminister: Nick Hækkerup. * Social- og indenrigsminister: Astrid Krag. * Skatteminister: Morten Bødskov. * Klima-, energi- og forsyningsminister: Dan Jørgensen. * Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde: Mogens Jensen. * Sundheds- og ældreminister: Magnus Heunicke. * Transportminister: Benny Engelbrecht. * Minister for udviklingssamarbejde: Rasmus Prehn. * Børne- og undervisningsminister: Pernille Rosenkrantz-Theil. * Forsvarsminister: Trine Bramsen. * Uddannelses- og forskningsminister: Ane Halsboe-Jørgensen. * Erhvervsminister: Simon Kollerup. * Udlændinge- og integrationsminister: Mattias Tesfaye. * Beskæftigelsesminister: Peter Hummelgaard. * Boligminister: Kaare Dybvad. * Miljøminister: Lea Wermelin. * Kulturminister og kirkeminister: Joy Mogensen. Kilde: Statsministeriet.

Den nye regering har nu flere forskellige programpunkter, de skal igennem i løbet af dagen.

Klokken 10.00 skal de nye ministre mødes i Statsministeriet. Her skal de underskrive et stykke papir, hvori de forpligter sig til at overholde grundloven.

Klokken 11.00 bliver de nye ministre præsenteret og stiller op til fælles foto ved Amalienborg.

Omkring klokken 13.00 begynder de formelle overdragelser så. Her vil være taler og overrækkelse af gaver fra den afgående minister til den nye. Kristian Jensen overdrager finansministeriet til Nicolai Wammen kl. 15.00.

Nicolai Wammen har været en tæt samarbejdspartner for Mette Frederiksen under regeringsforhandlingerne, hvor han har siddet med ved forhandlingsbordet. Foto: Philip Davali - Ritzau Scanpix

Udover posten som finansminister kommer Nicolai Wammen også til at sidde i det magtfulde koordinationsudvalg med Mette Frederiksen (statsminister), Nick Hækkerup (justitsminister) og Jeppe Kofod (udenrigsminister).

Nicolai Wammen har tidligere været europaminister og forsvarsminister.

Privat er Nicolai Wammen gift med Karen Lund, som han friede til i rådhustårnet i Aarhus. Han har sønnen Carl fra et tidligere forhold.