Lars Henriks søn er en af otte tragedier – nu vil kommune sikre farlige områder

Den 29. januar 2017.

Det var sidste gang, Nick Langkjær Hansen blev set i live. Han var 24 år.

Siden da er hans forældre, Jeanette Wiese Johansen og Lars Henrik Langkjær Hansen, blevet mere end to et halvt år ældre. Tabet af deres søn har sat dybe, dybe spor.

Orange stiger og termiske kameraer

Nick Langkjær Hansen er ét af otte mennesker, der er blevet fundet druknet i Aarhus Havn siden 2003.

Senest var det Steffen Dam Jensen, der forsvandt i området åen den 1. december sidste år.

Når man laver et byggeri, bør man som bygherre sørge for, at sikkerheden er i orden. Lars Henrik Langkjær Hansen, pårørende

Aarhus Kommune har nu - langt om længe, fristes man til at sige - afsat knap to millioner kroner til at sikre området ved havnen og åen.

50 redningsstiger som lyser orange, når det bliver mørkt. Flere redningskranse, bedre belysning, hegn, redningswire og termiske kameraer.

Det er de primære redskaber, kommunen tager i brug for at sikre de sikkerhedsmæssigt udsatte områder.

- Tiltagene skulle gerne kunne hjælpe med, at man kan se noget mere og redde sig selv i sikkerhed. De skulle også gerne gøre det lettere at hjælpe dem, der uheldigvis falder i vandet, siger ingeniør ved Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Thomas Skov.

Stigen her langs åen i det centrale Aarhus lyser op, når mørket falder på.

Kamp på flere fronter

Siden Nick Langkjær Hansens død har hans far, Lars Henrik, kæmpet for at holde sig selv oppe.

Han har ifølge eget udsagn også kæmpet en kamp mod Aarhus Kommune for at få kommunen til at øge sikkerheden ved Aarhus Havn og Å.

- Når man laver et byggeri, bør man som bygherre sørge for, at sikkerheden er i orden. Jeg har kontaktet kommunen af flere omgange, og skrevet mails til dem for at høre, hvad status var. Men det er lige som om, der ikke er sket mere, siger Lars Henrik Langkjær Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Snarest muligt

Lars Henrik Langkjær Hansen anerkender dog, at kommunen nu har taget initiativ til for alvorlig at sikre områderne ved åen og havnen i Aarhus.

- Jeg synes, det er fantastisk, at os, der har prøvet at sige noget, et eller andet sted er blevet hørt, lyder det.

Pengene til sikkerheden kommer fra det budgetforlig, som et bredt flertal i Aarhus Byråd vedtog i den forgangne uge.

Ifølge Aarhus Kommune begynder arbejdet hurtigst muligt i det nye år, når bevilingen på knapt to millioner kroner ligger klar.