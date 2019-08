Nicholas er næsten blind - Alligevel kører han på rulleskøjter

Når Nicholas Nyengaard skriver en sms, er det tydeligt, at han har dårligt syn. Mobilen holder han nemlig kun få centimeter fra øjnene, mens han taster på skærmen med forstørret skrift.

Ellers kan det være svært at se, at den unge aarhusianer på 22 år er svagtseende.

- Hvis du kan se en nummerplade på 60 meters afstand, så skal jeg ind på tre meter for at se den, forklarer han til TV2 ØSTJYLLAND.

Så dårligt et syn ville kunne slå mange mennesker ud. Men ikke Nicholas:

- Jeg føler ikke, at jeg har dårligt syn, for jeg har altid set på den måde, jeg gør nu. For mig er det bare mere mærkeligt, at andre mennesker kan se en nummerplade eller et skilt på lang afstand, uddyber han.

Nicholas læser økonomi på Aarhus Universitet på andet semester

Samtidig er det også meget vigtigt for Nicholas, at han ikke opfattes som anderledes:

- Jeg vil ikke opfattes som en, der ikke kan se. Jeg synes ikke, det er det, der kendetegner mig. For mig er det bare et meget upraktisk problem, forklarer han.

Nicholas skal have mobilen helt tæt på øjnene, når han skriver sms'er

Læser økonomi på universitet

Nicholas tager noget der ligner en stor lampe frem og placerer den på sit skrivebord.

Det er et tavlekamera, som kan filme det, der foregår oppe på tavlen på økonomistudiet, for på den måde at levere en forstørret udgave af tavlen til Nicholas’ computer.

- Der er mange tal, og meget foregår på tavlen. Der er mange matematiske udledninger og statistiske fordelinger, og det er jo meget visuelt. Det havde nok været nemmere at læse et snakkefag, forklarer Nicholas, der læser økonomi på andet semester på Aarhus Universitet.

Når Nicholas er til forelæsning på universitet, har han et kamera med, der kan forstørre tavlen

Selvom Nicholas har brug for kameraet for at kunne gennemføre sit studie, har han fundet mere kreative måder at bruge redskabet på.

- En gang i gymnasiet var jeg lidt bagud med en kemirapport. Men så så jeg, at en af pigerne et par rækker fremme var ved at scrolle igennem sin færdige kemirapport. Det fik jeg opfanget med kameraet, og jeg tog et par screenshots af skærmen, smågriner Nicholas.

Nicholas har kun fem procent syn.

Siger nej, tak til ledsager

Ud over hjælpemidler til at se tavlen, elektroniske bøger og dispensation til eksamen er Nicholas også blevet tilbudt en ledsager af kommunen. Men det har han sagt nej til.

- Det er måske ikke så rationelt, men jeg har ikke lyst til at skulle betale nogen for at være sammen med mig. Jeg kan jo bare følges med mine venner, forklarer han.

Selvom det kunne gøre det lettere for Nicholas at handle, hvis der var en til at hjælpe ham, ser han ikke sig selv som en, der går rundt med en ledsager. Og så må det gerne forblive besværligt at handle.

- Det er da træls at handle, fordi jeg ikke kan læse, hvad det er, der står på hylderne. Så jeg tager altid det, jeg ved, hvor er. Så jeg køber meget de samme ting, griner han.

Det at handle, er ikke det, der irriterer Nicholas mest. Det er, når han går på gaden alene.

- Hvis jeg møder folk på gaden, og de ikke hilser højlydt, så går jeg bare forbi, og det kan godt virke iskoldt.

Nicholas har svært ved at genkende folk på gaden, hvis de ikke hilser højlydt

Nicholas oplevede blandt andet, at hans løbemakkers kæreste syntes, han var arrogant, fordi han aldrig hilste på hende på gaden.

Anderledes af mange grunde

Spørger man Nicholas, om han er anderledes, fordi han ser dårligt, er svaret klart:

- Jeg er anderledes på en række punkter, og et af dem er nok mit syn. Men det er nu også bare et af de mange punkter, forklarer han.

Nicholas sidder helt tæt på skærmen, når han spiller FIFA med sine venner

Og vil man undersøge, hvad det så er, der gør Nicholas helt unik, har vennen Hans Graae et bud:

Han er en kombination af modig og dumdristig. Han kaster sig altid ud i tingene. Det tror jeg, han er nødt til, og det tror jeg også har været en stor fordel gennem hans liv, forklarer han.

På studiet har Nicholas undladt at fortælle, at han kun kan se fem procent til dem, der har kigget mærkeligt på hans tavlekamera.

- Jeg plejer bare at sige, at jeg er nærsynet. Det virker lidt voldsomt at sige, at jeg kun har fem procent syn. Det er ikke, fordi jeg har et problem med at sige det. Det er bare ikke en vigtig del af mig, siger han

Samtidig har Nicholas også oplevet, at mange er bange for at spørge ind, når han begynder at fortælle om, hvad han fejler:

- Der er berøringsangst overfor sådan noget, siger han.

Masser af støtte fra forældrene

Nicholas mener selv, at han har fået sit store gåpåmod fra sine forældre. De har nemlig aldrig behandlet ham som en, der skulle tages hensyn til:

- Jeg lærte at cykle, da jeg var fire år gammel. Jeg skulle køre på rulleskøjter, og jeg fik lov til at tage i Racehall, da jeg blev konfirmeret. Jeg begyndte til fodbold, da de andre børn startede til det og alt sådan noget. Det er måske lidt utraditionelt, men de har aldrig sat nogle begrænsninger for mig.

Da Nicholas skulle i Racehall på sin blå mandag, tog han ud og afprøvede og memorerede banen, så han kunne køre med de andre på selve dagen.

Nicholas vil gerne give et råd til andre forældre, der skulle stå med et barn med en sygdom:

- Børnene får nok nogle knubs hen ad vejen, men det er også den måde, de får mest livskvalitet på, fordi de ikke opfatter sige selv som anderledes. Og så kan de opnå det, som alle de andre børn kan, afslutter han.

Der findes ikke et samlet register over, hvor mange mennesker der har dårligt syn i Danmark, men Dansk Blindesamfund skønner, at mellem 20.000 og 25.000 borgere i Danmark har under 10 procent af et normalsyn.