Nichesport hitter: Nu kan du dyrke mandehørm og store overarme

Store overarme og mandehørm er to af ingredienserne i Aarhus Armwrestlers. Det er nemlig en nichesportsklub, hvor mænd hver onsdag går til armlægning.

Jeg vågner ofte med krampe i armene om natten, og så skal jeg lige op og ryste armene. Kim Lynge Frederiksen, armwrestler

Én af medlemmerne i klubben vandt tilmed en sølvmedalje til danmarksmesterskaberne i armlægning i sidste uge. Hans opskrift på at være én af Danmarks bedste i at lægge arm lyder sådan her:

- Ved at træne og give sig hen til den interesse, man nu engang har. Og træne med nogle gode gutter, siger Kim Lynge Frederiksen til TV2 ØSTJYLLAND.

Selvom Kim Lynge Frederiksen (til højre) for nyligt har vundet en sølvmedalje i armlægning, er der stadig brug for træning.

Der er ingen tvivl om, hvorfor han kommer i armlægger-klubben hver uge.

- Det er dels fordi, jeg gerne vil være bedre og så er det nogle rigtigt fine fyre, og der er en rigtig god stemning, og vi har et rigtig godt sammenhold. Det giver bare mig en helt masse, og jeg har altid sådan en god fornemmelse i maven, når jeg kører herfra, fortæller han.

For ham betyder armwrestling så meget, at han selv om natten kan mærke det i sine arme:

- Jeg tænker rigtig meget i armwrestling og i teknik i mange af mine vågne timer, ogselvom det ikke er altid, jeg foretager mig noget aktivt, så tænker jeg rigtig meget over det. Og det gør jeg også, når jeg sover, så jeg vågner ofte med krampe i armene om natten, og så skal jeg lige op og ryste armene, siger Kim Lynge Frederiksen.

Nichesport hitter

Men Aarhus Armwrestlers er ikke den eneste nicheklub, der har set dagens lys. Ifølge DGI Østjylland er forskellige nichesportsgrene nemlig blevet et hit i det østjyske.

Det er en meget global verden, så der dukker hele tiden nye inspirationskilder op til at lave det ene eller det andet. Flemming Poulsen, DGI Østjylland

- Foreningslivet er jo præget af, at der er rigtig mange interesser, der mødes. Og nogle gange er det nogle små interesser, og andre gange er det de brede, så derfor har vi altid set udvikling i og omkring idrætsforeninger og nye ting, der dukker op, siger Flemming Poulsen, der er direktør i DGI Østjylland.

Klatring er en anden nichesport, der de senere år også er vundet frem.

Og spørger man ham, så er det ikke underligt, at så mange nye, mere særlige indrætsgrene vinder frem.

- Det er svært at pege helt entydigt på, hvorfor det lige er det ene eller det andet. Der er noget kultur og medieeksponering, og hvad der nu lige er sjovt. Men det er en meget global verden, så der dukker hele tiden nye inspirationskilder op til at lave det ene eller det andet, fortæller han.

Nichesportsgrene kan skabe øget konkurrence for de traditionelle idrætter, men det handler også om, hvad der vinder frem.

- For et par år siden så vi jo en bølge omkring zumba, og det gør jo noget for en idrætsforening i forhold til, hvad de skal udbyde, men noget er så små interesser, at det behøver man ikke gøre så meget ved, og andre ting er nogle strøminger i idætrsbillede, og det skal man lige tage notits af, fortæller direktøren for DGI Østjylland.