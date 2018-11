Nichebiograf fylder 40 år: - Stemningen er helt særlig

Øst for Paradis er ikke bare en film med James Dean fra 1955 baseret på John Steinbecks roman af samme navn.

Det er også navnet på en biograf i Aarhus, der onsdag fyldte 40 år. Udover at være opkaldt efter bogen, så opstod navnet selvfølgelig også fordi den ligger i Paradisgade - og så viste den i 70'erne og 80'erne film fra Østeuropa.

Øst for Paradis voksede ud af hippie-miljøet og kollektiverne i Øgade-kvarteret i Aarhus. I alle årene har biografen dog begejstret alle samfundsklasser ved at vise små film på det store lærred.

De viser skæve og anderledes film. Stemningen her er helt særlig. Dorthe Mose, biografgænger, Aarhus

- Det er den helt særlige stemning, der er her. De viser skæve og anderledes film. Stemningen her er helt særlig, siger Dorthe Mose fra Aarhus, der er kommet i biografen i mange år.

Lang kulturhistorie

I 2009 var det ellers lige ved at slutte for Øst for Paradis.

Trods en alvorlig politisk og økonomisk krise blev biografen dog reddet på målstregen. Hjælpen kom blandt andet fra Aarhus' nuværende borgmester, Jacob Bundsgaard (S). På det tidspunkt var han nyvalgt kulturrådmand.

- Øst for Paradis rummer en så lang kulturhistorie i Aarhus, at det vil være rigtig synd, hvis det gik tabt, sagde Jacob Bundsgaard til TV2 ØSTJYLLAND tilbage i 2009.

Øst for Paradis overlevede.

Og i dag, ni år efter, er Jacob Bundsgaard er glad for, at han kæmpede kampen for den lille biograf.

- I alle årene har den udviklet sig og er et meget vigtigt kulturtilbud i Aarhus. Så jeg er glad for, at den stadigvæk ligger, hvor den ligger og lever i bedste velgående, siger Jacob Bundsgaard.

Læs også Prins Henrik besøgte Øst for Paradis

Vigtigt tilbud

Aarhus Kommune har støttet Øst for Paradis. Både med faste midler årligt og et par engangsbeløb i tidens løb.

- Med nogle af de mere smalle kunstfilm når Øst for Paradis et bredt publikum. Der er mange, der holder af at se en kunstnerisk film. Så det er et vigtigt tilbud i viften af mange tilbud i Aarhus. Det kan kun leve, hvis vi i fællesskab er med til at løfte, siger Jacob Bundsgaard.

Øst for Paradis blev reddet på målstregen og ikke kun økonomisk. Det var nemlig indtil da planen, at biografen skulle flytte ned på det kommende multimeldiehus på havnen, det vi i dag kender som Dokk1.

Digital fremtisforsker fra Videncentret Radr i Aarhus, Preben Mejer.

Folkeaktier for 1,5 mio. kroner

Men både beliggenhed og biograf blev reddet af penge fra politikerne og af folkeaktier, som folk har kunnet købe i mange år for 500 kroner og derover.

Der er blevet indsamlet 1,5 million kroner på den måde til at forbedre biografen.

Flytningen var nemlig planlagt, fordi faciliteterne var nedslidte og stod over for en større renovering og modernisering.

Læs også Filmfestival med eventyrer og vovehalse

- Grunden til, at Øst for Paradis stadigvæk findes, er, fordi mennesker er sociale dyr. Vi vil ud og opleve noget. Vi gider ikke bare sidde hjemme foran skærmen hele tiden. Derfor vil et sted som Øst for Paradis altid have sin berettigelse, siger digital fremtidsforsker fra Videnscentret Radr i Aarhus Preben Mejer.

Derudover peger han på den teknologiske udvikling.

- Det var alt for dyrt at distribuere film i gamle dage. Men digital distribution af film er helt anderledes økonomisk i dag, siger Preben Mejer, der også tror på, at Øst for Paradis findes om 40 år.

Øst for Paradis har syv biografsale.