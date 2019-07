Ni gange på fem timer måtte politiet skrue ned for musikken

Kl. 21.41 ved Landlystvej i Randers SØ

Kl. 22.05 ved Skovbrynet i Randers C

Kl. 22.59 ved Mosevænget i Rønde

Kl. 23.27 ved Bogfinkevej i Aarhus V

Kl. 23.42 ved Østervold i Randers C

Kl. 23.57 ved Klostergade i Aarhus C

Kl. 00.44 ved Frisenborgvej i Randers NØ

Kl. 01.04 ved Tendrupvej i Hornslet

Kl. 02.16 ved Gethersvej i Randers C – ved Hobrovejens Skole