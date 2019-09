Netto skifter farver og åbner ny butik - alle andre får ansigtsløft

Netto er i offensiven i Aarhus, hvor kæden, der hører under Salling Group, åbner en ny butik på Vilhelm Becks Vej i Viby i et butikscenter.

En anden Netto-butik i Aarhus - på Korshøjen - beholder sin beliggenhed, men bliver totalrenoveret, oplyser Salling Group.

Det er dog ikke kun Netto-butikken på Korshøjen, der får en ansigtsløftning. Med investeringer på mere end en milliard kroner opgraderer Netto i disse år samtlige butikker i Danmark.

– Vi vil gerne lave fremtidens discountbutikker, der i højere grad passer til tiden og kundernes aktuelle ønsker og prioriteringer. Vi vil gerne gøre butikkerne mere indbydende og indkøbsoplevelsen bedre, siger salgsdirektør for Netto Danmark, Braw Bakir, i en pressemeddelelse.

Udover den nye Netto-butik i Aarhus har Netto har også lanceret en onlineshop med dagligvarer under navnet Fillop. (genrefoto). Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen - Ritzau Scanpix

Skal blive nemmere at finde varer

I de nye Netto-butikker har kæden haft fokus på at gøre det er nemmere at finde rundt i butikkerne. Der bliver afsat mindre plads til spotvarer, mens der er skruet op for kvadratmeterne i frugt- og grønt-afdelingen. De lettilgængelige måltider som salater og juicer har fået sin egen sektion.

Samtidig er den karakteristiske gule farve erstattet af mere afdæmpede farver i både indretning og personaletøj.

– Vi har skabt en mere rolig butik, og så skal det være nemt at finde rundt i butikken, uanset hvad man leder efter, lyder det fra Braw Bakir.

Der bliver fremover afsat mere plads til frugt- og grønt-afdelingen i landets Netto-butikker. Foto: Netto

Det er målsætningen, at samtlige Netto-butikker inden for de næste fem år skal renoveres og forvandles til det nye koncept.

Netto har også lanceret en onlineshop med dagligvarer under navnet Fillop. Her tilbyder kæden en abonnementsordning, så kunderne kan få fyldt op af for eksempel ris, tandpasta, toiletpapir og havregryn hver 14. dag.

- Det kan være det koncept, som gør, at supermarkederne bryder igennem onlinemuren. Det er en forsvindende lille del af detailhandlen, der sker via nettet i dag, sagde forbruger- og detailekspert hos Retail Institute Scandinavia, Dorte Wimmer, den 10. september til Ritzau.

I løbet af 2019 åbner Netto 30 nye butikker i landet, hvoraf butikken på Vilhelm Becks Vej er den ene.