Netto har gemt cigaretterne: Salget er faldet med 5 procent

Siden juli har det været svært at få øje på cigaretterne i landets knap 500 Netto-butikker.

Formålet med at gemme tobakken er at undgå, at unge mennesker bliver fristet.

Det er Salling Group - med hovedsæde i Aarhus - der har truffet beslutningen om at gemme cigaretterne for teenagere.

De første målinger viser, at efter den første måned med skjulte cigaretter, er salget faldet med 5 procent.

100 for en pakke cigaretter

Men selv om det er et godt tiltag, er det vigtigt at gøre mere for at forhindre unge og andre danskere i at ryge.

Det mener Kræftens Bekæmpelse, der foreslår højere afgifter, som kan give en pris på op mod 100 kroner for en pakke cigaretter.

- Hvis vi skal hele vejen i mål, så skal vi også have politikerne på banen, for nogle af de her ting kræver lovgivning, siger administrerende direktør for Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker.

Det vigtigste er at sørge for, at cigaretprisen kommer op i nærheden af 60 kroner hurtigt - og senere op mod 90 eller 100 kroner for en pakke cigaretter, mener Kræftens Bekæmpelse.

Grå og kedelig pakker

Derudover vil det være oplagt at gøre cigaretpakkerne grå og kedelige og at gøre miljøer omkring børn og unge røgfri for eksempel på skoler, mener Jesper Fisker.

Skal vi skabe en røgfri generation, skal vi simpelthen gøre det bøvlet for de unge at begynde at ryge. Jesper Fisker, adm. direktør, Kræftens Bekæmpelse

- Det er godt, at en række supermarkeder har lagt cigaretpakkerne væk. Skal vi skabe en røgfri generation, skal vi simpelthen gøre det bøvlet for de unge at begynde at ryge, siger han.

I omkringliggende lande som Tyskland, Norge, Holland, Storbritannien, Irland, Finland og Frankrig er priserne på cigaretter højere end i Danmark. Og i Irland koster en pakke cigaretter omkring 75 kroner ifølge EU-Kommission.

Rema 1000 gemmer også

Knap 17 procent af danskerne ryger, viser Sundhedsstyrelsens tal. I løbet af de seneste fem år er flere 13-17-årige begyndt at ryge.

Også Rema 1000 skjuler i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse cigaretter i sine 314 butikker.

I Rema 1000 bliver cigaretterne skjult fra årsskiftet. Senest 1. oktober er det planen, at også Føtex og Bilka vil gemme cigaretterne.