Nethandel ser ud til at slå rekord på black friday

Smartphones og computere har været rødglødende på black friday.

Lørdag tyder det på, at der blev sat rekord for danskernes nethandel på den store shoppingdag.

Hos Foreningen for Dansk Internethandel (FDIH) lyder meldingen, at der fredag blev omsat for 750 millioner kroner i danske netbutikker.

Vi har haft rekordomsætning i går og den største handelsdag på nettet nogensinde Niels Ralund, adm. direktør, FDIH

FDIH er en interesseorganisation for virksomheder, der arbejder professionelt med e-handel og digitale løsninger.

- Vi har haft rekordomsætning i går og den største handelsdag på nettet nogensinde.

- Vi kan stå inde for tallet 750 millioner kroner omsat i danske netbutikker inden for det sidste døgn, og det er en fremgang på 50-60 procent i forhold til sidste år, siger Niels Ralund, som er administrerende direktør i FDIH.

Han kalder black friday for "den perfekte storm".

- Ét har været, at det lå en uge længere op mod jul, men så har det også været lønningsdag, så alle parametre har været optimale, siger han.

Hos betalingstjenesten MobilePay er begejstringen også til at tage at føle på.

- Det så - med en kliché - helt vildt og ret fantastisk ud.

- Da fredagen var omme, havde danskerne gennemført 556.000 transaktioner med MobilePay på nettet svarende til et beløb på 376 millioner kroner, fortæller Peter Kjærgaard, som er pressechef for MobilePay.

Ifølge Danmarks Statistik har hver syvende dansker oplevet at blive omdirigeret til fupbutikker på nettet, og hveranden har modtaget de såkaldte phishing-mails. For nyligt blev hele 150.000 falske webshops, heraf mange internationale, anmeldt til politiet.

Sammenlignet med sidste års black friday steg MobilePay på nettet med omkring 65 procent målt på antal kroner, der købes for.

Målt på transaktioner lå stigningen på 77 procent.

- Så det var en meget, meget massiv vækst for denne års black friday sammenlignet med sidste år, siger Peter Kjærgaard.

Dibs, som er en del af betalingsselskabet Nets, og som leverer betalingsløsninger til over 25.000 netbutikker, har registreret 57 procent flere onlinekøb end sidste års black friday.

- Danskerne er ikke trætte af black friday, og slet ikke hvis de i ro og mag kan sidde hjemme i sofaen og finde de gode tilbud, lyder det fra Tanja Oda Sørensen, som er marketingmanager hos Dibs.

I en rapport har Dibs estimeret danskernes samlede onlineforbrug i 2019 til at runde 140,7 milliarder kroner, og en stor del af det forbrug ligger på black friday, oplyser Tanja Oda Sørensen.

Sidste år blev der herhjemme handlet for i alt 1,94 milliarder kroner med dankort på black friday ifølge tal fra Nets. Det tal dækker både over handel i fysiske butikker og på nettet.

Selvom meget af handlen efterhånden er flyttet over på internettet, foregår langt størstedelen af black friday-indkøbene i de fysiske butikker.