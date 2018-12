Nem og direkte julehjælp: Smid en vare i vognen til værdigt trængende

'Fyld en ekstra vare i indkøbsvognen og aflever den videre til værdigt trængende lige uden for butikken'.

Sådan lød budskabet fra Lions Club foran den lokale brugs i Hinnerup lørdag. Her samlede man ind til dem, der ikke har så meget i den søde juletid, på en anderledes og meget direkte måde.

Kunderne blev simpelthen spurgt, om de ville købe en ting eller tre ekstra fra en stor indkøbsseddel og så donere varerne videre efter indkøbsturen.

- Folk er meget gavmilde, fordi det går til folk i kommunen, som ikke har så meget, fortalte Rie Christensen fra Lions Club til TV2 ØSTJYLLAND.

Er bare nemt

Louise Godthaab var en af de kunder, der tog imod tilbuddet og fandt ekstra varer på hylderne. Det blev blandt andet til lidt rugbrød og en sodavand.

- Jeg synes, at det er en rigtig god idé at give noget til nogen, som ikke har så meget i julemåneden, sagde hun og fortsatte:

- Det der med, at man lige putter en ekstra ting eller tre i favnen, det er bare nemt, når man alligevel er nede at handle.

Louise Godthaab var en af de kunder, der lørdag købte ekstra varer for at støtte indsamlingen.

Varer for 15.000 kroner

Hos Lions Club var der stor begejstring over gavmildheden fra kunderne, og der var ingen, som følte sig presset af, at de stod lige uden for brugsen og spurgte om den anderledes julehjælp.

- Vi får et smil, og folk synes, at det er en god idé og absolut ikke anmassende, lød det fra Henning Møller fra Lions Club.

I alt blev der indkøbt varer for 15.000 kroner, som Lions Club dobler op. Varerne kommer ud til 110 husstande i Favrskov Kommune i løbet af den kommende uge.