Nella giver ro og hjælper 11-årige Lærke med strømperne

- Hun kan rigtig meget, og hun er også en god ven.

11-årige Lærke Uller Sieg er spastiker. Den venstre side af hendes krop er lammet. Hun er udfordret på motorik og sprog.

Heldigvis har hun Nella. En munter 4-årig labrador, der er stor fan af godbidder. Nella er også en såkaldt socialhund, der er trænet til at være sammen med mennesker med et handicap.

- Hun er meget vigtig. Hun hjælper mig i hverdagen. Hun kan tage mine sko af og åbne døre. Hun er også en god ven, når jeg har har brug for det, siger Lærke Uller Sieg til TV2 ØSTJYLLAND.

Nella er specialtrænet til at kunne hjælpe et menneske med handicap - her får Lærke en mund med strømperne. Foto: Nella og lærke

Skaber tryghed

Udover diverse hjælpefunktioner er idéen med socialhunde, at de kan bidrage med glæde, tryghed og venskab. Det er lige præcis, hvad Nella gør for Lærke.

- Hun gør, at der er ro og tryghed og noget at glæde sig til at komme hjem til efter skole, siger Lærkes mor, Anette Sieg, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Hun sover også inde ved Lærke. Inden vi fik Nella, havde Lærke svært ved at falde i søvn og sov ofte inde ved mig, men nu sover hun i sin egen seng, fordi Nella ligger lige ved siden.

Nella og Lærke har skabt et stærkt bånd i løbet af de seneste to år. Foto: Nella og lærke

Rød tråd i familien

Det kræver flere års træning at blive social- eller servicehund. Hundene bliver testet, helbredsundersøgt og udvalgt for deres særlige kvaliteter.

Ifølge Anette Sieg er Lærke blevet mere robust, fordi hun har haft Nella som følgesvend de seneste to år. Det er dog ikke kun Lærke, der har taget den madglade labrador til sig.

- Hun er blevet en rød tråd i familien og i Lærkes hverdag. Hun er en del af familien. Hun er lige så vigtig som alle andre i familien. Hun betyder alt, siger Anette Sieg til TV2 ØSTJYLLAND.

Nella hjælper også Lærke her med at skabe kontakt til andre mennesker. Foto: Lærke Sieg Nella

Danmarks Dyrehelt 2018?

Det kan være svært at tage initiativ til at snakke med andre mennesker, når man har et handikap og blandt andet har svært ved at tale. Men også her er Nella en hjælpe for Lærke.

- Når de går, skaber de noget opmærksomhed, fordi det er en særlig hund, og det skaber en god kontakt til de mennesker, vi møder. Der kan man sige, at Nella fungerer som isbryder. Det gør, at Lærke får noget mere kontakt, som kan være svær for hende at skabe, fordi hun har de udfordringer hun har, siger Anette Sieg til TV2 ØSTJYLLAND.

Af samme grund har familien Sieg nomineret Nella til prisen som Danmarks Dyrehelt 2018. Det er Agria Dyreforsikring, der årligt kårer et kæledyr, som har gjort noget ekstraordinært for deres ejer.

'Kampagnen “Danmarks Dyrehelt” er sat i verden for at hylde danske kæledyr for den glæde, de spreder i hverdagen, trofastheden og deres evne til ekstraordinære heltegerninger', lyder det fra Agria Dyreforsikring.

- Vi synes, hun fortjente at blive nomineret, siger Anette Sieg til TV2 ØSTJYLLAND.

Familien Sieg har nomineret Nella til prisen som Danmarks Dyrehelt 2018. Foto: Nella og lærke