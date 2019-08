Nej til at lukke tungt trafikeret vej i Odder

Thomas Jørgensen er en af de forældre, der er bekymret for sin søns og andre børns færden på vejen Vestermarken i Odder.

Faktisk har hele 357 borgere i Odder bakket op om et borgerforslag, fremsat af Thomas Jørgensen, der går på, at at den tunge trafik på vejen skal ledes fra Grobshulevej til Balle og derefter ned ad Ballevej.

I dag, tirsdag, stemte Odder Kommunes Miljø-, Teknik og Klimaudvalg nej til at lukke den tungt trafikerede vej Vestermarken, og det ærgrer Thomas Jørgensen. Han mener, at Odder Kommune som minimum burde bygge en tunnel for at gøre vejen mere sikker for fodgængere.

- Det undrer mig, at man andre steder i byen vil bygge tunneller til skolebørn, men ikke på vores vej, siger Thomas Jørgensen, og han tilføjer, at han gerne havde set, at embedsmændene havde anbefalet, at de enten ville lave en tunnel eller helt forbyde den tunge trafik på vejen.

Et af udvalgets argumenter for ikke at lukke vejen for tung trafik er, at der i rundkørslen til Vestermarken i forvejen står, at lastbiler henvises til at køre mod Balle.

I dag stemte Miljø-, Teknik-, og Klimaudvalget i Odder Kommune om, hvorvidt Vestermarken skal lukkes for tung trafik.

Område endnu ikke fuldt udbygget

Embedsfolk i Odder Rådhus fraråder, at man vedtager forslaget. De mener ikke, at der er grund til at lukke vejen. De understreger, at meget af den tunge trafik skyldes flyttebiler, lastbiler og i det hele taget anlægsarbejde, da området er nyt. Derfor er meget af trafikken også midlertidig, og den vil blive mindre og mindre med tiden.

Der har heldigvis ikke været ulykker, og det må heller ikke ske. Ole Lyngby Pedersen, formand for Miljø-, Teknik og Klimaudvalget i Odder Kommune

Ole Lyngby Pedersen, der er formand for Miljø-, Teknik og Klimaudvalget, understreger, at udvalget ikke kan gå ind for at lukke vejen, da den tunge trafik kun består af 7.5%, og at den med tiden vil blive mindre i takt med, at området bliver fuldt udbygget.

Ingen uheld

I dagsordenen for mødet i udvalget i dag fremgår det, at beslutningen blandt andet bygger på, at der ikke er registreret uheld på vejen i årene 2012-2018.

Thomas Jørgensen mener, det er et underligt argument, at der ikke er sket ulykker siden 2012, og han spørger:

- Hvorfor skal man vente med at gøre noget, til der er en, der bliver kørt ned?

Det er ærgerligt, at man ikke vil gøre noget ved det. Thomas Jørgensen, forslagsstiller

Ole Lyngby Pedersen understreger dog, at de nødvendige foranstaltninger er blevet taget, selvom vejen ikke vil blive lukket for tung trafik, som det ser ud nu. Han siger, at bommene ved vejen vil blive markeret tydeligere, og at der vil komme lys ved fodgængerfelterne på vejen.

- Der har heldigvis ikke været ulykker, og det må heller ikke ske, siger Ole Lyngby Pedersen, og han tilføjer:

- Jeg vil være tryg ved at sende mine børnebørn af den vej. En del af det, man oplever som lastbilkørsel er også anlægsarbejde, da området er nyt.

Andre kommuner har også forsøgt sig med borgerforslag - dog endnu med begrænset held. I Horsens har et forslag om mindre kø på genbrugspladsen kun fået én stemme, og i Skanderborg har et forslag om en cykelsti på Virringvej fortsat ingen opbakning. De øvrige forslag i Odder har da heller ikke mange stemmer på nuværende tidspunkt. Det skyldes ifølge Martin Bækgaard muligvis, at der ikke er kommunikeret nok ud om muligheden.

Thomas Jørgensen mener dog stadig, det er ærgerligt, at der ikke vil blive gjort noget mere ved problemet.

- Vi tager altid henvendelser seriøse, det er ikke et udtryk for, at vi ikke tager forslaget seriøst. Vi har vurderet det ud fra de forelæggende grundlag, siger Ole Lyngby Pedersen.

Endnu en tur i møllen

Borgerforslaget kommer i byrådet i september, hvor medlemmerne skal stemme om, hvorvidt vejen skal lukkes eller ej.

Når der er tale om et borgerforslag, ender forslaget på byrådets bord, uanset om medlemmerne i Miljø-, Teknik-, og Klimaudvalget stemmer ja eller nej til borgerforslaget.

