Nej tak: Politikere vil ikke have motorcykelløb til Samsø

Politikerne på Samsø har tirsdag aften vendt tommelfingeren ned til et stort motorcykelløb, som den seneste tid har været diskuteret heftigt på øen i Kattegat.

Beslutningen om at afvise motorcykelløbet Isle of Samsoe blev truffet af en næsten enig kommunalbestyrelse tirsdag aften med stemmerne 10-1.

- Sikkerheden omkring løbet ser solid ud, men mit store problem med løbet har været den forretningsplan, arrangørerne har haft i forhold til de 10.000 gæster, der skulle være på øen til løbet, og den kan jeg ikke se hænger sammen, siger Marcel Meijer (S), borgmester på Samsø.

- Jeg synes, vi har brugt meget tid på det. For mit vedkommende er det lukket nu, siger borgmesteren.

For stort til Samsø

Hos Venstre er man enig.

- Det har været en svær beslutning. Der er mange gode ting i forhold til, at vi arbejder på at skabe noget for erhvervslivet og turisterne. Men det her er for indgribende i vores hverdag i de områder, det skal foregå, siger Henrik Kjær (V).

Han fortsætter:

- Der er en uges race, men der er også en uge inden og en uge efter med at stille op og pille ned, som vil være til stor gene for samsingerne. Vi må afveje fordele og ulemper, og det her er nok for voldsom en begivenhed at afholde på Samsø.

Løbet på det sydlige Samsø skulle efter planen have været afholdt til september 2019, og det var forventningen, at det ville tiltrække op mod 10.000 tilskuere til øen. Motorcyklerne, der skulle have kørt til Isle Of Samsoe, har mere end 200 hestekræfter og vejer omkring 160 kilo. Men de kommer altså ikke til at køre løb på Samsø, da kommunalbestyrelsen ikke kunne give den endelige tilladelse efter et års dialog med arrangørerne.

Henrik Kjær mener ikke, at det er uambitiøst at afvise løbet.

- Nej, det synes jeg ikke. Man må erkende, at der er ting man kan løfte, og ting man ikke kan, siger han.

Og borgmesteren er enig og mener, at der stadig fortsat er for mange uafklarede spørgsmål til, at man kan gå videre med det.