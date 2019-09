Nedslidt hal kan blive presset af dyr multihal

Dronningborg-Hallen i det østlige Randers er efterhånden ved at være godt og grundigt slidt. Omklædningsrummene trænger til maling, loftbeklædningen bør skiftes ud og de udvendige plader på bygningen er rustne.

Læs også Multihal i økonomisk modvind - Kan ramme breddeidrætten

Men efter det er kommet frem, at byggeriet af den nye multihal Hal 4 nu bliver langt dyrere end forventet, er der bekymring for, om politikerne husker Dronningborg-hallen.

- Det, man kan frygte, er, at der ikke er flere ledige midler til at sikre breddeidrættens vilkår i byen, siger forretningsfører for Randers gymnastiske Forening, Torben Kjeldsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Pladerne udenpå bygningen trænger til en udskiftning.

Hallen i Dronningborg har været et samlingspunkt for lokalsamfundet siden starten af 1970’erne. Men i 2016 konkluderede en ingeniørrapport, at bygningen var så nedslidt, at det vil koste mere at reparere alle skaderne, end at bygge en helt ny fra bunden.

Hallen har en levetid indtil 2021, og hvis den skal forlænges, skal der laves månedlige tilsyn for at sikre, at den holder.

Som udgangspunkt er vi optimistiske og tror på, at breddeidrætten ikke skal lide under Hal 4-projektet. Torben Kjeldsen

- Vi er spændte på udviklingen. Som udgangspunkt er vi optimistiske og tror på, at breddeidrætten ikke skal lide under Hal 4-projektet, siger Torben Kjeldsen.

Også bruserne er godt nedslidte.

I Dronningborg-Hallen bliver der blandt meget andet dyrket gymnastik. Og for en af gymnasterne er hallen et fristed.

- For mig er det rigtigt vigtigt. Det er et samlingspunkt for mange sociale begivenheder. Det er fedt at have et sted, hvor man kan dyrke sport og koble af og måske komme lidt væk, hvis man er træt af mor og far, siger den 17-årige gymnast Mathias Juul Rejsenhus til TV2 ØSTJYLLAND.

To-cifrede ekstraudgifter

Torsdag kunne vi fortælle, at byggeriet af den nye multihal risikerer at gå i stå, hvis ikke byrådet siger ja til en ekstrabevilling på godt 5 millioner kroner til uforudsete udgifter, et tillægslån på 7,5 millioner kroner og en kommunal garanti på 10 millioner kroner til eventuel betaling af en totalentreprenør, som har anlagt en voldgiftssag.

Oversigt over ekstraudgifter. Oprindeligt skulle Hal 4 koste 80 millioner kroner at bygge.

Hvad sker der med byggeriet, hvis I ikke får de her penge?

- Det ved vi ikke. Det må tiden vise. Vi har ikke en plan B, så det må vi tage derfra, siger Gitte Nørgaard, der er direktør for Arena Randers og Randers Idrætshaller.

Arbejdet med at bygge Hal 4 er i fuld gang.

Breddeidrætten frygter forringelser

Dengang projektet med Hal 4 kom frem, blev breddeidrætten i Randers lovet af den daværende borgmester, at det ikke ville gå ud over dem. Men det kan altså ende med at blive udfaldet alligevel.

Læs også Idrætshal runder skarpt hjørne: Savner politisk hjælp, hvis det skal fortsætte

- Det vil være en utrolig ulykkelig situation at stå i, for der er rigtig mange steder i Randers Kommune, hvor der er omklædningsrum og faciliteter, der trænger til en overhaling. Og så har vi en kæmpestor udfordring i forbindelse med Dronningborg-Hallen, som faktisk er så tæt på at falde sammen, som den kan være. Det, vi kan frygte, er, at den kommer i spil, og måske ikke får den fornyelse, som er nødvendig, siger René Skjøde Andersen, formand Samvirkende Idrætsklubber Randers.

02:42 VIDEO: Se hele interviewet med René Skjøde Andersen. Luk video

Byrådet i Randers Kommune skal den 7. oktober endeligt beslutte om og hvor, de ekstra penge skal findes til Hal 4.

Læs også Ekspert om Hal 4-beslutning: Et byråd uden samarbejde

Illustration af, hvordan Hal 4 efter planen kommer til at se ud.