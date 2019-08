Nedbrud giver gratis parkering i hele Aarhus

Opdateret: Netværksfejlen, der tidligere i dag førte til nedbrud i alle kommunale p-automater, er nu fikset.

Natten til onsdag brød Aarhus Kommunes p-automater sammen, og indtil omkring kl. 14.30 har de været ude af drift. Nu er problemet dog blevet fikset.

- Netværksfejlen, der tidligere i dag førte til nedbrud i alle kommunale p-automater, er nu fikset. For at mindske risikoen for misforståelser hos parkerende vil der fortsat være gratis parkering indtil klokken 8 i morgen tidlig, oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

De sorte sække, som siden i formiddag har dækket p-automaterne, bliver fjernet i løbet af aftenen og natten.

Slipper for p-afgift

I alt er det 55 automater, som brød ned i nat efter en netværksfejl. Kommunens eksterne leverandør har siden arbejdet på højtryk for at finde en løsning.

- Vi håber på en afklaring inden for de næste par timer, men på nuværende tidspunkt er der ingen tidshorisont for, hvornår automaterne virker igen, sagde kommunikationskonsulent i Aarhus Kommune, Søren Toksvig Jensen, tidligere til TV2 ØSTJYLLAND.

- Bilister, der påbegyndte parkeringen under nedbruddet, vil naturligvis ikke blive tildelt p-afgifter, lød det videre fra kommunen.