Nazi-minde vækker igen harme

Mindelunden af 1969 har siden opførelsen i 1971 skabt debat, og har også været udsat for hærværk flere gange.

Stenen er blevet væltet og forsøgt sprængt.

Journalist og historieinteresseret Kaare Lundbye har skrevet debatindlæg om mindelunden.

- Jeg synes jo, den symboliserer, at man støtter nazismen og den ideologi. Det her er et sted, som overhovedet ikke skulle have været anlagt tilbage i 1971, siger Kaare Lundbye til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor mener han også, at den bør fjernes:

- Jeg synes, at tiden må være moden til, at man nu får det her fjernet. Det er en skamplet på vores historie, siger Kaare Lundbye.