Naza flygtede fra krig i Bosnien: Håber på danskernes ja

EU-mission i Bosnien

Danmark har deltaget i både FN- og NATO-ledede missioner i Bosnien, men siden EU overtog den fredsbevarende missionen i 2004, har der ikke været danske soldater i Bosnien.

Hvis danskerne stemmer ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet, er der mulighed for, at man igen kan sende danske soldater til Bosnien. Og Mirza Grabic – som er den eneste i familien med stemmeret – er ikke i tvivl.

- Jeg kommer selvfølgelig til at stemme ja, fordi vi skal hjælpe hinanden og støtte op omkring hinanden, siger han.

- Jeg ved godt, at Danmark er ét land, og Bosnien et andet. Men alle burde hjælpe hinanden. Især inden for sådan noget som krig, for det gavner jo ikke nogen.