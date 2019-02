Naturvejleder ryster på hovedet: Motionister sætter livet på spil

En tur i skoven kan være både afslappende og en god mulighed for motion. Men nogle mennesker er for dumdristige på skovturen, mener Jan kjærgaard, der er naturvejleder i Silkeborg.

- Når vi har de store maskiner ude for at fælde træer eller køre træ væk, så tager folk simpelthen ikke hensyn til de sikkerhedsafstande, vi sætter, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

Gå et andet sted i de her dage, det er nogle satans store skrumler, de her maskiner, og det her med sikkerhedsafstand er ikke altid til at forstå. Jan Kjærgaard, naturvejleder

Det kan nemlig være ret farligt at være i nærheden af et træ, når det bliver fældet til et andet formål. Derfor går han nu aktivt ud og advarer folk i området, når et stort skovområde ved Vejlby Mose bliver fældet de kommende dage.

- Gå et andet sted i de her dage, det er nogle satans store skrumler, de her maskiner, og det her med sikkerhedsafstand er ikke altid til at forstå, advarer han.

Nogle af de hlet store træer i Silkeborg blev fældet til fordel for at blive brugt på Nyborg Slot.

Undervurderer træets højde

Og netop sikkerhedsafstande er svær at måle, hvis man som motionist eller hundelufter går tur i skoven:

- Jeg plejer at sige, at et træ er længere, end det er højere. Det vil sige, at man ofte undervurderer, hvor langt et træ egentlig er, når det falder ned og rammer jorden, når det bliver fældet.

Der er nemlig visse sikkerhedsforhold, der skal være opfyldt, men Jan Kjærgaard kan ikke tage ansvar for alle skovens brugere.

- Et træ, der er 30 meter højt, skal have en sikkerhedsafstand på mindst 60 meter, når det bliver fældet. Men mange mennesker går alt for tæt på, og så er det, det bliver rigtig farligt, siger han.

Jogger kravlede under maskine

Alt for mange gange har Jan Kjærgaard oplevet, at folk bliver lidt for modige på deres tur i skoven, men særligt én oplevelse forbavser ham.

- Det var en jogger, der løb bagved en skovningsmaskine. Og da medarbejderen så stoppede for at holde øje med joggeren, så kunne han ikke længere se ham. Det viste sig så, at joggeren var kravlet under maskinen, og det er jo enormt farligt, siger han.

02:42 VIDEO: Regeringen vil omlægge 10.000 hektar almindelig skov til såkaldt urørt skov. Det betyder, at ingen træer i skoven må fældes, men derimod skal ha lov til at gro og blive gammelt. Døde stammer skal have lov til at ligge i skovbunden for at danne bolig til mange forskellige dyr og planter som ellers ville forsvinde. Luk video

Og ud over faren ved maskiner og træer, der fælder, så er der mange andre faktorer, der kan blive farlige, hvis man som almindelig skovgæst kommer for tæt på.

- I det øjeblik, træet vælter ned, knækker mange grene på træerne ved siden af, der flyver rundt som boomerang, og dem ved man aldrig, hvor ender henne. Hvis fældekæden sprækker og flyver gennem luften, så er det som projektiler, fortæller han.

Vejlby Mose under stor forandring

Og netop Vejlby Mose er et at de helt store fældningsprojekter, Jan Kjærgaard står over for. Hele området skal nemlig blive til et urørt skovområder med hele syv træsorter, der skal vokse frem.

- Vi går i gang med at fælde en stor del af nåletræerne, og så er der en masse sorter, der kommer frem nedenunder. Det betyder, at om 10-15 år er det en helt ny skov, der er kommet frem, fortæller han.

Og Silkeborg er kendt for sine store naturområder, som mange nyder godt af. Sidste år fortalte TV2 ØSTJYLLAND historien om, at nogle af de helt store træer skulle fældes til fordel for at levere træ til Nyborg Slot.

- Det hører til sjældenhederne, at vi fælder nogle af vores kæmpestore træer, og det sker kun til helt særlige formål. Derfor passer vi nu godt på dem, og selvom vi nu fælder nogle af de store træer, vil der være store douglasgraner i skoven i mange år endnu, sagde skovrider fra Naturstyrelsen i Søhøjlandet, Søren Hald, til TV2 ØSTJYLLAND i marts sidste år.