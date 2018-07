Naturstyrelsen om parasitter i badesø: - Det er en stor misforståelse

Ikter i badesøer har været et emne denne sommer. De små parasitter er i flere artikler fra forskellige medier blevet sat i forbindelse med kraftigt udslet på benene, som minder om mange og store myggestik.

Læs også Bekymrede forældre - 18-årige Holger forsvundet i otte måneder

Et opslag på Facebook fra Naturstyrelsen Nordsjælland har skabt debat, fordi Naturstyrelsen skrev, at der også var ikter i Silkeborgsøerne.

Men det viser sig nu, at Naturstyrelsen Nordsjælland ikke har fået meldinger om udslæt efter badning i Silkeborgsøerne, og det har fået dem til at rette Facebook-opslaget.

Læs også Jens og hustru bor alene på østjysk ø: Vi er dybt lykkelige

- Desværre er vi kommet til at skrive Silkeborgsøerne på. Vi har i år ingen meldinger fået om ikter i det område. De andre steder har vi fået borgermails fra, forklarer Anne Johannisson fra Naturstyrelsen Nordsjælland til TV MIDTVEST.

Generelt er hele opslaget blevet misforstået.

- Vi siger ikke, man skal holde sig fra at bade. Det er en stor misforståelse, som vi er lidt kede af, siger hun til TV MIDTVEST.

00:26 VIDEO: Hør biolog Poul Hald Møller forklare, hvad en ikte er for en størrelse. Interviewet er fra juni 2018. Luk video

Kommunen har før advaret mod badning

Silkeborg Kommune har dog før været ude og advarer mod badning visse steder. For en måned siden advarede kommunen på deres Facebookside om badning i Ørnsø.

Et barn havde fået voldsom kløe og udslæt efter ikter havde forsøgt at bore sig ind i huden.

Det sker ikke ofte, at Naturstyrelsen får henvendelser om ikte-angreb.

Poul Hald Møller, der er biolog i Teknik og Miljø Forvaltningen i Silkeborg Kommune, havde i begyndelsen af juni et råd til dig, som vil undgå at blive angrebet af parasitter under din svømmetur.

Læs også Familie mister to hunde under indbrud: Nu er den ene fundet død

- Lad være med at bade på lavt vand. Lad være med at bade, hvor der er rørskov. Lad være med at bade i vand, der er uklart, sagde Poul Hald Møller dengang og fortsatte:

- Sørg for at være i det fri vand, for der er chancen for at møde ikterne mindst.