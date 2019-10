Naturstyrelsen fælder tusindvis af træer – men der er mening med galskaben

I en tid, hvor ”Danmark planter træer”, så tynder en gigantisk skovmaskine kraftigt ud i True Skov vest for Aarhus.

Ti hektar tæt skov skal nemlig omlægges til græsningsskov.

Det gør man for at give mulighed for mere friluftsliv og bedre naturoplevelser.

VIDEO: Herunder kan du se træerne bliver fældet i True Skov

- Vi får en kombination af lukket og lysåben skov, og det vil give bedre forhold for dyr som for eksempel fugle og sommerfugle, som ikke trives i den tætlukkede skov. Så vi prøver at finde balancen mellem natur og friluftsliv, siger Knud Erik Hesselbjerg, forstfuldmægtig i Naturstyrelsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Heste og køer skal græsse

En græsningsskov er et åbent eller halvåbent skovområde, så lyset kan nå skovbunden, og der er plads til, at dyr kan gå og græsse mellem de spredte træer.

True Skov blev plantet for 25 år siden, på hvad der ellers bare var landbrugsarealer.

Lige nu ligger de fældede træer stadig i området, fordi det er for vådt til, at flishuggeren kan destruere dem.

Men når de er væk, vil man indhegne det nyfældede areal, og til foråret bliver kreaturer og heste lukket ind bag hegnet.

Planter endnu flere træer

Naturområdet ved True er i alt 450 hektar.

Deraf er fire hektar allerede græsningsskov.

True Skov True Skov er en af Danmarks yngste statsskove. Den ligger omkring landsbyen True i den vestlige del af Aarhus Kommune. De første træer blev plantet i 1994 i et område, der hidtil var præget af åbne marker.

Og det er altså det område, man nu vil udvide med ti hektar ved dels at rydde områder af skoven og ved dels at tynde kraftigt ud i resten.

Ifølge biologen Morten D.D. Hansen er projektet en fin idé.

- Det giver fin nok mening at fælde de grantræer. Det er jo i udgangspunkt en kulturskov plantet af mennesker, så at fælde noget af den tætlukkede skov og få lidt variation er en fin idé, siger Morten D.D. Hansen, biolog og museumsinspektør for Naturhistorisk Museum i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Men man tænker nogle gange, at det er lidt beskæftigelsespolitik. Så fælder man træer, så planter man træer. Måske man bare skulle lade naturen passe sig selv. Morten D.D. Hansen, biolog

Selvom der nu ryger en masse træer, så planter man et andet sted i True Skov 70 hektar ny skov, hvilket svarer til 100.000 træer.