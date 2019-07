Naturfredere efterspørger ulvesikring til husdyrholdere

Den danske ulvebestand er blevet mindst to hanulve rigere inden for de seneste tre måneder.

Den senest indvandrede ulv er en ung hanulv fra Tyskland. Identifikationen er sket ud fra dna, der er blevet fundet ved Silkeborg i et område, der hedder Harbovad.

Udviklingen viser, at det er nødvendigt at være mere på forkant med udviklingen. Det mener organisationerne Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening.

- Når ulvene slår sig ned forskellige steder i Jylland, så er det rigtig vigtigt, at der fra start af er et tilbud til husdyrholdere om at få tilskud til ulvesikre hegn, som vi ved virker, og måske også til vogterhunde, siger Bo Håkansson, biolog i Danmarks Naturfredningsforening.

Brug for handlingsplan

Han påpeger, at det er vigtigt, at man som husdyrholder kan få et tilskud, før et eventuelt angreb sker.

Vildtforvaltningsrådet har for nylig bebudet, at det igen vil forsøge at komme til enighed om en ulveplan. Tidligere er det gået i vasken på grund af uenighed på en række spørgsmål.

Frederik Lüttichau er landmand og repræsentant for Landbrug & Fødevarer i rådet. Han mener, at tilkomsten af endnu en ulv viser, at der er brug for en handlingsplan.

Den senest tilkomne ulv, der har fået navnet GW1156m, har ifølge det tyske medie Bild dræbt 33 får siden april.

- Det vækker selvfølgelig bekymring, og det understreger lige præcis, at det er rigtig vigtigt, at man får en handlingsplan omkring problemulve, hvis det nu er sådan en, der er kommet til Danmark, siger Frederik Lüttichau.

Myter et problem

Bo Håkansson fra Danmarks Naturfredningsforening mener, at der grundlæggende er to problemer, der skal tages højde for med ulve.

- Der er angreb, som vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at få reduceret mest muligt. Det andet er, at der er så mange myter, og der bliver sagt så meget vrøvl om ulve.

- Og der er virkelig brug for, at man får styrket dialogen med folk i områderne, som har en forståelig bekymring for, hvad det betyder, at ulve slår sig ned i nabolaget, siger han.

Fagfolk i Vildtforvaltningsrådet har til opgave at rådgive regeringen om jagt og vildtforvaltning.

Formanden for rådet, Jan Eriksen, har tidligere sagt, at han forventer, at rådet kan aflevere sine anbefalinger til den videre ulveforvaltning til miljøminister Lea Wermelin (S) i slutningen af 2020.

Ritzau har forgæves forsøgt at få en kommentar fra miljøministeren, der er på ferie.