Unge studerer lunge på naturvidenskabs-festival: - Det er fedt

Hvor meget kan en gennemsnitlig lunge yde, når du dykker? Og hvor farligt er det egentlig at ryge?

Det er nogle af de svar, 6.-10. klasses elever i Norddjurs kan få, når der er naturfestival i Kattegatcentret i Grenaa.

Her underviser naturfaglige gymnasieelever i naturvidenskabelige fag. Og dette er for at tiltrække flere unge til de naturvidenskabelige fag efter folkeskolens afslutning.

Og dagens arrangement er noget, som flere af eleverne fra 9. årgang på Vestre Skole i Grenaa synes er et godt afbræk fra den normale undervisning.

- Jeg synes, at det er meget sjovt, så man ikke bare skal sidde i et lokale og høre noget, fortæller Rikke Nymark Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Unge undervisere

Klassekammeraten Signe Marie Sørensen mener ligeledes, at der er en anden form for læring i at bruge dagen på naturfestival.

- Man lærer jo på en ny måde, det er sjovere end at sidde i et klasseværelse. Man har mere lyst til at lytte, end hvis det var en gammel mand eller dame, der snakkede, siger hun.

Arrangementet er også noget, som eleverne fra de lokale gymnasier kan se en nytte i.

- Vi er blevet valgt til at komme herud, fordi vi er en naturvidenskabelig klasse. Og det er jo oplagt, når vi ligger lige i baghaven. Vi skal fortælle om biologi og bioteknologi, og vi håber, at de unge får øjnene op for bioteknologien, fortæller Freja Lærke Madsen, som går i 2.g på Grenaa Gymnasium.

Hun mener, at det er en skam, at naturvidenskabelige fag er blevet mindre attraktive blandt unge.

- Jeg synes, at naturvidenskab er rigtig spændende. Jeg synes, at det er fedt, og jeg elsker, når de unge er engagerede. Jeg vil gerne tiltrække flere elever. For lige nu har vi kun to naturvidenskabelige klasser på vores årgang, siger Freja Lærke Madsen.

Usikre på fremtid

Selvom pigerne fra Vestre Skole var tilfredse med dagen, så var de ikke helt overbeviste om, at det var i den retning, deres fremtid ligger.

- Jeg synes, at det er meget spændende, men det er ikke noget, jeg skal efterfølgende. Det fanger mig ikke helt, men det er selvfølgelig meget spændende, siger Signe Marie Sørensen.

Det er den samme fornemmelse, som klassekammeraten Rikke Nymark Kristensen står med.

- Nu er jeg ikke selv så meget for naturvidenskab, men det bliver da lidt mere spændende, når man kommer herned, siger hun.