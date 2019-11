Naturen har det elendigt - her trækker de i en anden retning

- Det, vi har i Danmark, vil jeg ikke engang kalde skove. Jeg vil kalde det plantager. For der er nærmest ikke noget vild skov i Danmark.

Sådan siger Morten D.D. Hansen, der er biolog og museumsinspektør for Naturhistorisk Museum i Aarhus.

02:14 VIDEO: Kom med på tur i den urørte natur på Djursland. Luk video

Og den nye årlige statusrapport med fakta om Danmarks skove 'Skovstatistik 2018' taler samme sprog.

Danmark er absolut bundskraber i Europa, når det kommer til biodiversiteten i skovene.

Læs også Naturvejleder om de vilde skove: Kaos på den gode måde

Ifølge rapporten er mængden af dødt træ over de seneste fem år faldet dramatisk til det nu laveste niveau i 15 år.

- Dødt ved er en kæmpe mangelvare i vores skove, og det er sindssygt vigtigt for skovøkosystemet. Det er lige så vigtigt som lys, siger Morten D.D. Hansen.

På Djursland har de den rene natur

Der er dog steder i landet, hvor man kan opleve den urørte natur.

For eksempel i Nationalpark Mols Bjerge på den sydlige del af Djursland.

01:08 Morten D.D. elsker gamle træer. Luk video

Her har Molslaboratoriet, der hører under Naturhistorisk Museum, udlagt et areal på 150 hektar til vild, selvregulerende natur.

- Her får alt træ og skov lov til at passe sig selv fuldkomment. Så når træerne bliver gamle eller bliver angrebet af svampe, så får de lov til at stå at dø, eller så vælter de. Og så får de lov til at ligge, siger Morten D.D. Hansen.

Læs også Vilde heste skal sættes ud i Mols Bjerge

Det er ret specielt i Danmark.

- Meget skov i Danmark er plantager, altså skove vi udnytter kommercielt på den ene eller anden måde. Lige nu er der en enorm grådighed og sult efter at bruge alt det døde træ til at smide i vores kraftværker, så vi kan få noget energi.

- Så påstår vi, at det er bæredygtigt at brænde vores skove af. Men det er i hvert fald ikke bæredygtigt for de dyr, planter og svampe, der lever af det skov, for de dør, siger Morten D.D. Hansen.

Enhedslisten vil have mere urørt natur

Enhedslisten ser gerne, at der kommer mere urørt skov i Danmark.

Partiet vil blandt andet omlægge landbrugsarealer til natur.

01:40 Mai Villadsen (EL) om, hvad partiet vil gøre for at få mere urørt skov. Luk video

- Der findes allerede mange landmænd, som gør noget for naturen, men også nogle, som er interesseret i at sælge eller bytte de marker, som er allerdårligst at dyrke. Og så kan vi udlægge dem til natur, siger Mai Villadsen, der er naturordfører for Enhedslisten.

Partiet vil presse på for, at der i forbindelse med finanslovsforhandlingerne kommer mere urørt skov.